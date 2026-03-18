Cultura e Lazer

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Notícia

Estação Téti promove programação artística voltada às crianças, neste fim de semana, em Caxias do Sul

Vão ter oficinas, apresentações musicais e atividades interativas. Ingressos à venda pela plataforma Sympla

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