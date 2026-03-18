Estação Téti promove programação artística voltada às crianças, neste fim de semana, em Caxias do Sul

As atrações ocorrem na Estação Téti (Rua Augusto Pestana, 145, Estação Férrea). Giovanno Boff / Divulgação

Em Caxias do Sul, neste fim de semana, dias 21 e 22 de março, o Espaço Téti promove uma programação artística voltada às crianças e suas famílias. O espaço irá receber atrações que unem música e criatividade, em propostas pensadas para proporcionar experiências de convivência e imaginação.

Neste sábado (21), a programação iniciará com a Oficina Personagens Autômatos, conduzida por Gio & Doug, das 15h às 17h30min. A atividade convida os participantes a criarem personagens, a partir de materiais simples, como prendedores de roupa, papel kraft, arame, cola e tinta.

Além de estimular a criatividade e as habilidades manuais, a oficina também propõe um olhar inventivo sobre o reaproveitamento de objetos do cotidiano. Ao final da atividade, cada participante terá construído seu próprio pássaro com pequenos mecanismos de movimento. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail estacaoteti@gmail.com.

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Em seguida, às 17h30min, o público poderá acompanhar a apresentação musical de Samuel Sodré, que traz um espetáculo lúdico e interativo em voz e violão. O artista apresenta canções autorais, músicas folclóricas e clássicos infantis brasileiros, além de momentos de contação de histórias musicadas e dinâmicas cênico-musicais.

Já no domingo (22), a programação segue a partir das 16h com o espetáculo da Trupe do Som, grupo formado por quatro artistas que desenvolvem um trabalho voltado ao universo infantil. A apresentação reúne canções e brincadeiras musicais.

Os ingressos individuais custam R$ 40 para adultos na compra antecipada, R$ 50 para adultos no dia e R$ 20 para crianças (meia-entrada). Também há a opção de combo família, para dois adultos e uma criança, por R$ 75 antecipado e R$ 90 no dia.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla ou pelo WhatsApp (54) 3019-2605.

Agende-se: