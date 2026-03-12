Cultura e Lazer

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Notícia

Estação Téti, em Caxias, promove domingo lúdico com teatro e atividades sobre o universo das abelhas

A principal atração será a peça “O Desfile das Abelhinhas”, apresentada por Ana Schmidt e Cassi Boff

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