Estação Téti, em Caxias, promove domingo lúdico com teatro e atividades sobre o universo das abelhas

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A Estação Téti, em Caxias do Sul, promove neste domingo (15), às 16h, uma programação especial inspirada no universo das abelhas. A proposta é transformar o espaço em um jardim de descobertas, com atividades voltadas a crianças e famílias, incluindo teatro, experiências interativas e contato com abelhas sem ferrão.

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A principal atração será a peça “O Desfile das Abelhinhas”, apresentada por Ana Schmidt e Cassi Boff. Inspirado em livro de Ana Lúcia Schmidt, o espetáculo é voltado especialmente a crianças em fase de alfabetização, entre 5 e 8 anos, e conta a história de Belinha, uma abelha que vive em um bosque repleto de flores e participa de um colorido desfile de moda feito com pólen.

A programação inclui ainda uma instalação lúdica produzida pelos artistas Gio e Doug, inspirada no universo dos apicultores, com quatro casinhas coloridas onde as crianças poderão experimentar, com dedoches, o processo de polinização. Ainda haverá um ateliê investigativo dedicado ao mundo das abelhas e à observação de espécies sem ferrão.

Os ingressos custam R$ 40 antecipado para adultos (R$ 50 no dia) e R$ 20 para crianças, com opção de combo família, e podem ser adquiridos pelo Sympla ou pelo WhatsApp (54) 3019-2605.