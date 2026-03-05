Encerramento da Festa da Uva, em Caxias do Sul, vai ser em clima de baile

Arena de shows da Festa da Uva está localizada na área onde fica a cancha de rodeios do Parque de Eventos. Neste domingo, as bandas prometem transformar o espaço num grande baile. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Palco para todos os estilos, do gospel ao trap, e onde já se apresentaram artistas de rock, reggae e sertanejo, a Festa da Uva de 2026 ainda vai pôr o público para dançar no ritmo das bandinhas e da vanera neste domingo(8), último dia da 35ª edição.

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No palco montado na cancha de rodeios do Parque de Eventos, Rainha Musical, San Marino e Tchê Garoto vão tocar as músicas que os consagraram ao longo de suas carreiras. Os ingressos para arquibancada estão esgotados e restam as opções na arena e área vip.

San Marino

San Marino abre a programação de shows neste domingo. @sanmarinooficial,Instagram / Divulgação

Fundada em 1985 em Santa Rosa, a banda San Marino abre a programação com os hits que renderam ao grupo três discos de ouro entre 2003 e 2007. No trabalho mais recente, a banda celebra os 40 anos com um DVD gravado em Porto Mauá, às margens do Rio Uruguai.

Rainha Musical

Rainha Musical promete agitar a galera com sucessos como "Guardanapo", neste domingo, na Festa da Uva. @bandarainhamusical,Instagram / Divulgação

É com os tradicionais instrumentos de sopro, som característico das bandinhas, é que o Rainha Musical, segunda atração da noite, completa 106 anos de fundação tendo diferentes formações ao longo do tempo. Guardanapo é o hit mais tocado da banda, acumulando mais de 25,5 milhões de reproduções no Spotify. A música é uma das responsáveis por popularizar o ritmo entre os jovens.

Tchê Garotos

Tchê Garotos fecha a noite de shows deste domingo, no encerramento da 35ª Festa Nacional da Uva. @tchegarotosoficial,Instagram / Divulgação

Pioneiros de um movimento que causou rebuliço no MTG, o Tchê Garotos fecha a noite com o repertório que fez parte também das trilhas das novelas Avenida Brasil e Salve Jorge. No trabalho mais recente, o público vai poder conferir a vanera Dia de Churrasco, que desde sua publicação no YouTube, no final de janeiro, já acumula quase 200 mil visualizações.

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