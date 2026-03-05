Cultura e Lazer

Noite pra dançar
Notícia

Encerramento da Festa da Uva, em Caxias do Sul, vai ser em clima de baile

San Marino, Tchê Garotos e Rainha Musical se apresentam neste domingo (8), a partir das 18h; portões abrem às 16h30min. Ainda há ingressos à venda

Pedro Zanrosso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS