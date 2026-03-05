Encerramento da Festa da Uva, em Caxias do Sul, vai ser em clima de baile

Palco para todos os estilos, do gospel ao trap, e onde já se apresentaram artistas de rock, reggae e sertanejo, a Festa da Uva de 2026 ainda vai pôr o público para dançar no ritmo das bandinhas e da vanera neste domingo(8), último dia da 35ª edição.
No palco montado na cancha de rodeios do Parque de Eventos, Rainha Musical, San Marino e Tchê Garoto vão tocar as músicas que os consagraram ao longo de suas carreiras. Os ingressos para arquibancada estão esgotados e restam as opções na arena e área vip.
San Marino
Fundada em 1985 em Santa Rosa, a banda San Marino abre a programação com os hits que renderam ao grupo três discos de ouro entre 2003 e 2007. No trabalho mais recente, a banda celebra os 40 anos com um DVD gravado em Porto Mauá, às margens do Rio Uruguai.
Rainha Musical
É com os tradicionais instrumentos de sopro, som característico das bandinhas, é que o Rainha Musical, segunda atração da noite, completa 106 anos de fundação tendo diferentes formações ao longo do tempo. Guardanapo é o hit mais tocado da banda, acumulando mais de 25,5 milhões de reproduções no Spotify. A música é uma das responsáveis por popularizar o ritmo entre os jovens.
Tchê Garotos
Pioneiros de um movimento que causou rebuliço no MTG, o Tchê Garotos fecha a noite com o repertório que fez parte também das trilhas das novelas Avenida Brasil e Salve Jorge. No trabalho mais recente, o público vai poder conferir a vanera Dia de Churrasco, que desde sua publicação no YouTube, no final de janeiro, já acumula quase 200 mil visualizações.
Programe-se
- O quê: show com as bandas Rainha Musical, San Marino e Tchê Garotos.
- Quando: domingo (8) com abertura dos portões prevista para as 16h30min.
- Onde: Arena de Shows do Parque de Eventos da Festa da Uva.
- Quanto: não há mais ingressos de arquibancada. Os tíquetes para a Arena custam R$ 55 (+taxas) e, na Área Vip, R$ 90 (+taxas), à venda pelo site Minha Entrada e também por meio de um totem que fica na Festa da Uva.