Cultura e Lazer

Para visitar até domingo
Notícia

Em sua segunda vez na Festa da Uva, em Caxias, Espaço Tendenza valoriza a relação entre moda e estilo de vida

Pelo primeiro ano sob assinatura do Concerto de Moda da Serra Gaúcha (CMSG), espaço no Pavilhão 1 aposta em ativações das marcas participantes e amplia o leque de estandes para além do vestuário 

Andrei Andrade

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS