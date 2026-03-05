Em sua segunda vez na Festa da Uva, em Caxias, Espaço Tendenza valoriza a relação entre moda e estilo de vida

Espaço localizado no Pavilhão 1 é anunciado por um pórtico que evita o "efeito comboio" e atrai público que se identifica com a moda autoral e o trabalho em artesanato Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Compreender a moda para além do vestuário, mas como estilo de vida. Com este conceito, o Espaço Tendenza se consolida em sua segunda edição na Festa da Uva, sendo a primeira sob assinatura do Concerto de Moda da Serra Gaúcha (CMSG). Até domingo, os visitantes podem apreciar as peças, acessórios e obras de artesanato produzidas por mais de 50 marcas autorais reunidas nos estandes do espaço, instalado no Pavilhão 1.

- Existia a necessidade de um espaço que falasse sobre a indústria na moda da Serra Gaúcha, que é um marco identitário da nossa região. Tivemos novidades muito legais, como os dois desfiles Realezas do Tempo, onde os expositores criaram suas próprias versões para vestidos das soberanas, e também o fato de que cada marca foi convidada a propor menos uma vivência que traduzisse aquilo que ela propõe como mensagem. Além de trazer mais vida ao espaço, possibilitou às marcas falarem sobre sua existência para além das atividades de venda - destaca Raul Cardoso, diretor do CMSG.

Raul Cardoso, nome à frente do Espaço Tendenza em 2026 Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Cardoso elogiou também a proposta da Festa de colocar pórticos para identificar espaços como o Tendenza, contribuindo para qualificar a visitação:

- Esta ideia evitou o efeito comboio e surtiu um resultado muito bacana, porque atraiu o público que se identifica com o que o espaço oferece. E, felizmente, muita gente se identifica, pelo fato da indústria da moda estar muito presente no cotidiano das pessoas.

Entre os expositores estão marcas que se desafiaram a encarar um evento maior do que as feiras de economia criativa, que normalmente duram um final de semana. Para as irmãs Vittoria e Isabella Bruzetti, do Bazar Juntim, loja colaborativa que reúne mais de 40 marcas independentes, marcar presença na festa ajudou a divulgar o trabalho para um público mais amplo.

As irmãs Vittoria e Isabella Bruzetti, idealizadoras do Bazar Juntim Ariéli Ziegler / Agencia RBS

- Nossa proposta é mais centrada numa faixa etária entre 26 e 32 anos, mas a abrangência de público da Festa permitiu que pessoas das mais diversas idades conhecessem as nossas marcas, muita gente trouxe a mãe, trouxe a avó, e já aproveitou para levar pra casa a agenda completa dos eventos em que vamos estar o longo deste ano. É um tipo de evento que motiva aquela pessoa que fica mais em casa a sair um pouco - comenta Vittoria.

Vittoria, aponta, contudo, que a festa poderia trabalhar em mais formas de atrair público nos dias de semana, para além das segundas e terças-feiras de acesso gratuito ao Parque de Eventos:

- Os dias de entrada gratuita e os finais de semana foram muito bons, o movimento foi uma loucura, mas, por ser um período longo, em outros dias a visitação caiu bastante.

Ana Cardoso, artesão do projeto Carolinas Arte e Vida Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Participando pelo segundo ano da Festa, mas pela primeira vez dentro do Tendenza, o projeto Carolinas Arte e Vida, que reúne artesãs da periferia de Caxias do Sul para produzir tapetes sustentáveis, com material de descarte, encarou o desafio de produzir peças de vestuário, em parceria com uma estilista e com dois brechós, para um desfile que integrou a programação do espaço.

- A gente contou com a orientação de uma estilista ao longo de dois meses, para produzir diversas peças customizadas com crochê, como calças e blusas, dando mais originalidade aos modelos. Ao todo foram montados 10 figurinos e diversas peças já foram vendidas _ comenta a artesã Ana Cardoso.

Ana também aponta possíveis melhorias possíveis para melhor acomodar o Espaço Tendenza e os trabalhadores na Festa:

- Alguns pontos que a gente gostaria que a Festa considerasse são oferecer um pouco mais de conforto aqui nos pavilhões, porque em alguns dias o calor beirou o insuportável, e também oferecer uma maneira das pessoas que estão trabalhando na festa terem uma opção de alimentação mais acessível. Às vezes a gente fica aqui sete, oito horas, e acaba comendo apenas sanduíche, pra não gastar aquilo que ganhou com as vendas.

Vehrá Guirá, artesão da aldeia Tekoá Jatai'ty, de Viamão, e Cesar COny, escultor e idealizador do projeto “Mbyá Guarani, estamos aqui!” Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Ainda entre as novidades apresentadas para a edição 2026 da Festa da Uva estão a parceria com o projeto “Mbyá Guarani, estamos aqui!”, idealizado pelo escultor e relojoeiro Cesar Cony, morador de Farroupilha, que promove o artesanato produzido por indígenas guaranis, com a presença de artesãos como Vehrá Guirá, da aldeia Tekoá Jatai'ty, localizada em Viamão. Cony ressalta que a participação no Espaço Tendenza contribui para realizar aquele que é o objetivo do Mbyá Guarani:

- Muitas vezes, nas ruas, o trabalho dos artesãos se torna invisível, e o projeto busca dar a verdadeira importância que esse trabalho artesanal merece, com uma produção de qualidade, com uma apresentação caprichada, com textos que contextualizam as obras, falando sobre o significado para a cultura deles. Nós já tivemos uma temporada muito positiva em Porto Alegre, no Brique da Redenção, e a Festa da Uva foi igualmente importante.

Bazar Juntim realiza no domingo a feira "Viva la Vita", dentro do Espaço Tendenza Ariéli Ziegler / Agencia RBS

PROGRAMAÇÃO RESTANTE DO ESPAÇO TENDENZA

Sexta-feira (6)

14h - Editorial de Moda com Vivian Boff + entrevista com a representante da marca.

(Entrevista ao vivo nas redes sociais da Festa Nacional da Uva e Concerto de Moda, com realização de editorial de moda ao vivo)

Sábado (7)

14h: Viva la vita: Hippie Chic e Itinem Sanzem

(Brinde la vita por Taciana Esteves e Paty Damaceno – Coquetel)

14h: Viva la vita: Hanncho

(Crie o Próximo Drop – o público poderá construir a próxima coleção da marca)

17h: Viva la vita: Gaush Cloting

(Criação e desenvolvimento de produtos com Jovani Finco – Diretor)

Domingo (8)

10h: Viva la vita: Feira Vamos Juntim

10h: Exposição Fotográfica: “Realezas do Tempo”. Fotógrafo: Silas Abreu.

(Exposição de fotos de todos os editoriais realizados durante a Festa Nacional da Uva 2026, no Espaço Tendenza)