Em sua quinta edição, Concurso Literário Município de Carlos Barbosa terá o tema "O outro lado da história"

A Secretaria Municipal de Cultura de Carlos Barbosa divulgou nesta quarta-feira o tema do 5º Concurso Literário Município de Carlos Barbosa. Nesta edição, contos e poemas deverão abordar “O outro lado da história”, proposta que convida a releituras, contrapontos e versões alternativas de fatos, memórias ou relações já conhecidas. As inscrições abrem no dia 9 de março e seguem até 15 de abril, com regulamento e formulário disponíveis on-line (link ainda indisponível).

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O concurso contempla os gêneros Conto e Poema, divididos nas categorias Local — para autores que comprovem residência no município — e Geral, aberta a participantes de todo o país. Em 2025, quase 800 textos foram inscritos.