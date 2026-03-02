Em noite marcada pela energia, Armandinho e Raimundos relembram sucessos no palco da Festa da Uva, em Caxias do Sul

Armandinho deu a largada na noite com Balanço na Rede. Porthus Junior / Agencia RBS

Eles têm mais de décadas na estrada e inúmeras passagens pela Serra. O que não foi empecilho — de forma alguma — para levarem energia e potência para o palco da Festa da Uva, em Caxias do Sul, na noite deste domingo (1°).

Em apresentações distintas, com mais de três horas de duração, o cantor gaúcho Armandinho e a banda Raimundos relembraram os principais hits da carreira e arrancaram refrões e interações intensas do público.

Em um convite para voltar à adolescência, o gaúcho deu a largada para a noite de reggae e rock com Balanço da Rede, sucesso do DVD Armandinho — Ao Vivo, que está completando 20 anos em 2026. Em uma homenagem ao aniversário do álbum, ele seguiu com O Justiceiro e Rosa Norte.

Responsável por embalar muitos amores de verão, o cantor selecionou hits românticos como Eu Juro para acalorar os casais da plateia. Ursinho de Dormir, última faixa do DVD de 2006, fez o público cantar junto.

— Armandinho é o terror, é um poeta. Na verdade, eu sou um aprendiz dos grandes poetas. Um simples aprendiz da vida — disse.

Gaúcho se enrolou na bandeira do RS. Porthus Junior / Agencia RBS

Ao som de Casinha, Armandinho se enrolou em uma bandeira do Rio Grande do Sul. A declaração de amor não se limitou aos fãs: Armandinho pediu espaço para dedicar Amor Vem Cá à esposa Carla Nicolait, com quem completou nove anos de relacionamento no sábado (28) e tem uma filha, Celeste, de um ano.

Sucessos como Folha de Bananeira e Paulinha também integraram o repertório apresentado ao público da Serra. O show foi encerrado com Ainda Gosto de Você.

Na plateia desde cedo, o casal de Farroupilha Amanda Stolarski, 22 anos, e Guilherme Patzlaff, 24, segurava um cartaz com um pedido de foto para o regueiro.

— Eu amo as músicas dele. Apesar disso, é meu primeiro show. Eu estou muito feliz e emocionada. Amo todas as músicas, mas a minha preferida é Ursinho de Dormir — contou Amanda, acrescentando que o ingresso foi um presente dado pelo namorado em função do aniversário dela neste mês.

O encerramento da noite ficou por conta da banda Raimundos, que tomou o palco logo depois, em uma das apresentações que marcam os 30 anos do quarteto. Com uma sequência inicial eletrizante e praticamente ininterrupta, eles voltaram no tempo com hits como O Pão da Minha Prima, Puteiro em João Pessoa e 20 e Poucos Anos.

— É uma grande satisfação fazer o som pra vocês, rapaziada — ressaltou o baixista Jean.

A banda circulou por sucessos de outros artistas como Tempo Perdido, de Legião Urbana, e Proibida Pra Mim, de Charlie Brown Jr. A Mais Pedida e Mulher de Fases tiraram os fãs do chão, motivando as famosas rodas punk e pedidos de tranquilidade do vocalista Digão para a segurança do evento.

— Show de rock é assim mesmo — brincou.

O grupo se prepara para outro momento importante da carreira, em abril: a abertura de sete shows da banda norte-americana Guns N' Roses no Brasil.

Próximos shows da Festa da Uva

6 de março - Henrique & Juliano

- Henrique & Juliano 7 de março - Alexandre Pires + Matogrosso & Mathias

- Alexandre Pires + Matogrosso & Mathias 8 de março - Rainha Musical, San Marino e Tchê Garotos







