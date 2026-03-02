Cultura e Lazer

Reggae e rock
Notícia

Em noite marcada pela energia, Armandinho e Raimundos relembram sucessos no palco da Festa da Uva, em Caxias do Sul

Apresentações tiveram mais de três horas de duração na noite deste domingo (1)

Alana Fernandes

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