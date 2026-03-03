Editora da Universidade de Caxias do Sul celebra 50 anos e lança concurso literário

Completando 50 anos em 2026, a Editora da Universidade de Caxias do Sul (EDUCS) lança seu primeiro concurso literário como forma de comemoração ao seu aniversário. As inscrições estão abertas até o dia 31 de março, por meio do formulário online.

O tema é EDUCS: meio século de histórias. A ideia é incentivar que os participantes transformem suas vivências em narrativas, prosa ou verso, dialogando com a ideia de 50 anos de uma trajetória. Os textos devem se relacionar com o tema proposto. O autor pode abordar experiências próprias ou de terceiros, reais ou ficcionais.



Cada participante pode inscrever um texto. Para crônicas e contos, o limite é de até cinco páginas. Para poesia, são três páginas. As regras estão disponíveis no edital.

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Os conteúdos serão avaliados por uma comissão de docentes e pesquisadores, designados pela organização do concurso. Os avaliadores terão acesso apenas aos textos, sem a identificação de autoria. A qualidade estética e literária, a coerência e a adequação ao tema serão alguns dos critérios observados.



Podem participar do concurso escritores de qualquer idade, brasileiros(as) ou estrangeiros(as), desde que residentes no Brasil, iniciantes ou com trajetória literária consolidada. Menores de 18 anos deverão apresentar uma autorização expressa de seus responsáveis legais, conforme o edital.

Conhece a EDUCS?

Criada em 1976, a EDUCS é a editora acadêmica com maior volume anual de publicações no Rio Grande do Sul e a segunda mais antiga em atividade, totalizando em torno de 1.750 títulos em 50 anos de história.

O primeiro livro publicado foi Imigração Italiana no Nordeste do Rio Grande do Sul: Processo de Formação e Evolução de uma Comunidade Ítalo-brasileira, dos autores gaúchos Vitalina Maria Frosi e Ciro Mioranza, representando o resultado do primeiro projeto de pesquisa realizado na área de imigração e colonização italiana pela Universidade.