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Editora da Universidade de Caxias do Sul celebra 50 anos e lança concurso literário

Inscrições vão até 31 de março por meio de formulário online. O tema é "EDUCS: meio século de histórias"

Gabriela Alves

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