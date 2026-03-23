Congresso Gaúcho de Desenvolvimento Infantil ocorre neste sábado em Caxias do Sul

Congresso Gaúcho de Desenvolvimento Infantil é neste sábado, em Caxias do Sul Rafaela Bins / Divulgação

No próximo sábado (28), Caxias do Sul recebe o Congresso Gaúcho de Desenvolvimento Infantil, reunindo especialistas para abordar parentalidade, neurodivergência, educação e desenvolvimento socioemocional e motor.

O congresso será realizado na Villa Basilico e reunirá especialistas, famílias e profissionais em uma imersão nos principais temas que moldam a infância na atualidade. Os ingressos ainda estão disponíveis no site do evento, a partir de R$ 129.

A programação contará com quatro palestras, mesa-redonda e momentos de troca sobre parentalidade, neurodivergência (com foco em altas habilidades), educação e desenvolvimento socioemocional e motor.

Entre os destaques estão Lucas Chiarelli, Cecília Antipoff, Rochele Paz Fonseca e Marcelo Cunha Bueno. O evento também inclui um debate sobre desenvolvimento motor infantil, com Rodrigo Sartori, Camilie Schmoelz e Dani Gonzalez, abordando o tema do analfabetismo motor.

Os palestrantes

Cecília Antipoff

Psicóloga infantil e familiar, escritora, palestrante e doutora em Educação. Mãe da Melissa e do Ian, é apaixonada pelo universo infantil. Possui três livros publicados.

Marcelo Cunha Bueno

Pedagogo e autor de livros. Atualmente, pesquisa escolas, infâncias e educação ao redor do mundo e seus impactos em diferentes comunidades. Criou uma escola comunitária em Moçambique (África) para oferecer educação e alimento para crianças entre três e seis anos.

Rochele Paz Fonseca

Psicóloga e fonoaudióloga, é neuropsicóloga fundadora da Conectare NeuroPsi. Mestre e doutora em Psicologia do Desenvolvimento e pós-doutora. Autora de 500 publicações científicas, mais de 50 testes neuropsicológicos e programas de intervenção.

Lucas Chinarelli

Criador do perfil @eraumavezumpapai, prova reflexões desconfortáveis que acendem luz em histórias que foram empurradas para debaixo do tapete. Fala sobre filhos, mas, principalmente, sobre pais e os pais que eles tiveram. Aborda repetições, silêncios, ausências e explosões, além do que acontece quando se educa no automático.

Rodrigo Sartori

Educador físico, pós-graduado em Ciências do Movimento Humano e em Psicopedagogia, mestre em Educação Física e doutor em Ciências do Movimento Humano.

Camilie Schmoelz

Profissional de Educação Física e mestra em Atividade Física e Saúde. Atua com Funcional Kids. Já capacitou mais de mil profissionais no Brasil.