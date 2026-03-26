Confira as atrações deste fim de semana da Magia da Páscoa 2026, em Nova Petrópolis

A Casa do Coelho será o ponto de encontro com Peter e Katharina, mascotes vestidos em trajes típicos alemães. Micael Lima / Pêndulo Audiovisual

A Magia da Páscoa 2026, em Nova Petrópolis, segue com intensa programação neste fim de semana. As atrações seguem até o dia 5 de abril. Nesta sexta-feira (27), sábado (28) e domingo (29), a Rua Coberta e a Praça das Flores serão o palco de uma imersão cultural. O acesso é gratuito.

O Mercado de Páscoa oferece aos visitantes desde chocolates artesanais até artigos típicos da região. Durante o dia, o público terá acesso a apresentações musicais do Coro Juvenil de Nova Petrópolis e da Orquestra Jovem de Nova Petrópolis, além do grupo de danças Böhmerlandtanzgruppe, e também terá itinerantes apresentações da bandinha típica alemã, que percorrerá pontos da cidade.

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Para as crianças, um dos destaques da programação é o espetáculo O Jardim dos Coelhos: A Flor da Esperança, apresentado pelo Grupo Ueba, nas tardes de sábado e domingo, na Praça das Flores. Ainda, a Casa do Coelho será o ponto de encontro com Peter e Katharina, mascotes vestidos em trajes típicos alemães. No domingo, haverá a 2ª Páscoa Boêmia, com a apresentação das Tradições Tchecas na Páscoa, em uma programação realizada pela Associação dos Descendentes de Imigrantes da Boêmia (ADIB), na Rua Coberta, das 13h30min às 14h30min.

Refletindo a espiritualidade da data, será possível conferir 14 obras de artistas locais que reinterpretam os passos da Paixão de Cristo, servindo como homenagem ao legado do mestre Valdir Maia. A exposição pode ser vista na Galeria de Artes Via Sacra – Valdir Maia, que fica na Rua Coberta, de segunda a quinta, das 9h às 18h, e às sextas, sábados e domingos, das 9h às 20h.

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Veja a programação completa

Sexta-feira (27)

Rua Coberta

9h às 20h: Mercado de Páscoa

Mercado de Páscoa 9h às 20h: Galeria de Artes Via Sacra - Valdir Maia

Galeria de Artes Via Sacra - Valdir Maia 18h45min às 19h30min: Apresentação Musical - Coro Juvenil de Nova Petrópolis

Sábado (28)

9h às 20h: Mercado de Páscoa, na Rua Coberta

Mercado de Páscoa, na Rua Coberta 9h às 20h: Galeria de Artes Via Sacra - Valdir Maia, na Rua Coberta

Galeria de Artes Via Sacra - Valdir Maia, na Rua Coberta 10h às 12h: Coelho recebe as crianças e visitantes em sua casa, na Casa do Coelho

Coelho recebe as crianças e visitantes em sua casa, na Casa do Coelho 11h: Atração Musical - Bandinha Típica Alemã (itinerante)

Atração Musical - Bandinha Típica Alemã (itinerante) 15h às 16h: Coral (itinerante) - Projeto Pevi Amme Igreja Batista (Galeria do Imigrante)

Coral (itinerante) - Projeto Pevi Amme Igreja Batista (Galeria do Imigrante) 15h às 16h: Grupo UEBA Apresenta: Teatro O Jardim dos Coelhos: A Flor da Esperança - Osterbaum; na Praça das Flores e, em caso de chuva, no palco da Rua Coberta

Grupo UEBA Apresenta: Teatro O Jardim dos Coelhos: A Flor da Esperança - Osterbaum; na Praça das Flores e, em caso de chuva, no palco da Rua Coberta 16h30min às 17h30min: Apresentação Musical - Coral Tom de Mulher, na Rua Coberta

Apresentação Musical - Coral Tom de Mulher, na Rua Coberta 16h às 19h: Coelho recebe as crianças e visitantes em sua casa, na Casa do Coelho

Coelho recebe as crianças e visitantes em sua casa, na Casa do Coelho 18h às 19h: Apresentação Musical - Orquestra Jovem de Nova Petrópolis, na Rua Coberta

Domingo (29)