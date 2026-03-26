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Confira as atrações deste fim de semana da Magia da Páscoa 2026, em Nova Petrópolis

A programação ocorrerá em diversos locais da cidade, com acesso gratuito. Veja como participar 

Camila de Oliveira

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