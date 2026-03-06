Confira a programação da ChocoPáscoa de Gramado, que se inicia na próxima quinta-feira

A cidade espera receber mais de 700 mil visitantes com ruas decoradas. Cleiton Thiele / Divulgação

Com o tema Da Origem à Arte – A Jornada do Cacau em Gramado, a ChocoPáscoa de Gramado iniciará na próxima quinta-feira (12), com 30 dias de programação gratuita. Serão atividades lúdicas e religiosas em diversos pontos da cidade, incluindo desfiles, espetáculos teatrais, shows musicais e experiências imersivas para públicos de todas as idades.

Até o dia 12 de abril, a cidade espera receber mais de 700 mil visitantes com ruas decoradas e mais de 100 atrações artísticas e culturais. Neste ano, na Rua Coberta, irá funcionar o Salão do Chocolate Artesanal de Gramado, que vai reunir chocolateiros locais, o espaço kids e o lounge de harmonização de vinhos e espumantes. Em parceria com o Senac Gramado, as oficinas gastronômicas de Páscoa estão mantidas na programação.

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Um das novidades da programação é o ChocoEsportes. Já no primeiro fim de semana haverá o inédito ChocoBeach Tennis Gramado. Em sua primeira edição, o torneio de duplas, que será realizado de 13 a 15 de março, na Arena Curta Beach Sports, terá 11 categorias em disputa no masculino, feminino e misto, além de duplas de pais e filhos. Outra atração esportiva consagrada é a Corrida do Coelho, que será realizada no dia 4 de abril, com circuitos de 5 e 10 quilômetros, além de caminhada e corridas infantis.

O evento terá, ainda, atrações na Avenida Borges de Medeiros e na Praça das Etnias, onde será instalada a Vila de Páscoa e a Casa do Pascoalino. Com o tema A Doce Viagem do Sabor, a Parada de Páscoa vai ocorrer aos fins de semana. A turma do coelho Pascoalino vai encantar o público na Avenida Borges de Medeiros. Ao todo, serão 44 artistas no elenco e 12 apresentações.

O aspecto religioso está contemplado na programação do Gramado Aleluia. Além de celebrações nas igrejas e templos, o evento terá duas procissões ao ar livre, a de Ramos e a dos Passos.

A programação completa está disponível neste link.

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Confira a programação dos primeiros dias:

Quinta-feira (12)

Das 9h às 22h: Vila de Páscoa, na Praça das Etnias

Vila de Páscoa, na Praça das Etnias 17h: Abertura Oficial – Parada de Páscoa, na Rua Coberta

Sexta-feira (13)

Das 9h às 22h: Vila de Páscoa, na Praça das Etnias

Vila de Páscoa, na Praça das Etnias Das 11h às 22h: O Mundo da Criação – Salão do Chocolate Artesanal de Gramado, na Rua Coberta

O Mundo da Criação – Salão do Chocolate Artesanal de Gramado, na Rua Coberta Das 11h às 22h: O Mundo da Experiência – Espaço Kids, Lounge Harmonização e Degustação, na Rua Coberta

O Mundo da Experiência – Espaço Kids, Lounge Harmonização e Degustação, na Rua Coberta Das 11h às 22h: O Mundo da Origem – De Cacau à Origem, na Rua Coberta

O Mundo da Origem – De Cacau à Origem, na Rua Coberta Das 15h às 18h: Osterbaum Fest Gramado, na Av. Borges de Medeiros

Osterbaum Fest Gramado, na Av. Borges de Medeiros 16h30min: As aventuras de Hélio, o coelho da Páscoa, na Vila de Páscoa

As aventuras de Hélio, o coelho da Páscoa, na Vila de Páscoa 17h: Entrega do kits – ChocoBeach Tennis Gramado, na Curta Beach Sports

Entrega do kits – ChocoBeach Tennis Gramado, na Curta Beach Sports 19h: Choco Happy Hour com Rowline Duo, na Vila de Páscoa

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Sábado (14)

7h30min: Choco Beach Tennis Gramado, na Curta Beach Sports

Choco Beach Tennis Gramado, na Curta Beach Sports Das 9h às 22h: Vila de Páscoa, na Praça das Etnias

Vila de Páscoa, na Praça das Etnias Das 11h às 22h: O Mundo da Criação – Salão do Chocolate Artesanal de Gramado, na Rua Coberta

O Mundo da Criação – Salão do Chocolate Artesanal de Gramado, na Rua Coberta Das 11h às 22h: O Mundo da Experiência – Espaço Kids, Lounge Harmonização e Degustação, na Rua Coberta

O Mundo da Experiência – Espaço Kids, Lounge Harmonização e Degustação, na Rua Coberta Das 11h às 22h: O Mundo da Origem – De Cacau à Origem, na Rua Coberta

O Mundo da Origem – De Cacau à Origem, na Rua Coberta 15h: Parada de Páscoa, na Av. Borges de Medeiros

Parada de Páscoa, na Av. Borges de Medeiros 16h às 18h30min: Visita Casa do Coelho Pascoalino, na Vila de Páscoa

Visita Casa do Coelho Pascoalino, na Vila de Páscoa 16h30min: A Páscoa Mágica da Sra. Coelha, na Vila de Páscoa

A Páscoa Mágica da Sra. Coelha, na Vila de Páscoa 19h: Choco Happy Hour com Cada canto do Brasil, na Vila de Páscoa

Domingo (15)

7h30min: Choco Beach Tennis Gramado, na Curta Beach Sports

Choco Beach Tennis Gramado, na Curta Beach Sports Das 9h às 22h: Vila de Páscoa, na Praça das Etnias

Vila de Páscoa, na Praça das Etnias Das 11h às 22h: O Mundo da Criação – Salão do Chocolate Artesanal de Gramado, na Rua Coberta

O Mundo da Criação – Salão do Chocolate Artesanal de Gramado, na Rua Coberta Das 11h às 22h: O Mundo da Experiência – Espaço Kids, Lounge Harmonização e Degustação, na Rua Coberta

O Mundo da Experiência – Espaço Kids, Lounge Harmonização e Degustação, na Rua Coberta Das 11h às 22h: O Mundo da Origem – De Cacau à Origem, na Rua Coberta

O Mundo da Origem – De Cacau à Origem, na Rua Coberta 15h: Parada de Páscoa, na Av. Borges de Medeiros

Parada de Páscoa, na Av. Borges de Medeiros 16h às 18h30min: Visita Casa do Coelho Pascoalino, na Vila de Páscoa

Visita Casa do Coelho Pascoalino, na Vila de Páscoa 16h30min: Trupe de Páscoa, na Vila de Páscoa