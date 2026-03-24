Comediante gaúcha com mais de 1 milhão de seguidores nas redes se apresenta na Serra

A comediante e criadora de conteúdo gaúcha Carol Delgado chega na Serra nesta semana com o stand-up Energia Feminina. Serão dois shows, marcados para as noites de sexta-feira (27), na Fundação Casa das Artes, em Bento Gonçalves, e de sábado (28), no UCS Teatro, em Caxias. Ainda há ingressos disponíveis (veja mais abaixo).
Com provocações e vivências familiares, a humorista sensação das redes sociais — soma mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e se aproxima da marca no Tik Tok — derruba as regras que tentam definir o que é ser mulher.
Além do comportamento feminino, Carol costuma abordar relacionamentos, com reflexões afiadas e humor ácido.
A apresentação mistura o stand-up clássico com um quadro próprio, chamado Super Flop, que satiriza os famosos programas de auditório. Há interação com o público, que é convidado a participar de jogos e dinâmicas que marcaram a TV dos anos 1990 e 2000.
A plateia tem espaço aberto para compartilhar histórias inusitadas, desde uma pensão alimentícia atrasada até a busca por uma resposta se é amada ou não pelo companheiro.
Programe-se
Neste final de semana ocorrem duas sessões do stand-up Energia Feminina com a comediante Carol Delgado, na Serra gaúcha:
Bento Gonçalves
- Quando: sexta-feira (27), às 20h.
- Onde: Fundação Casa das Artes (Rua Herny Hugo Dreher, 127 - bairro Planalto).
- Quanto: ingressos a partir de R$ 35 (+taxas) à venda neste site aqui.
Caxias do Sul
- Quando: sábado (28), às 21h.
- Onde: UCS Teatro (Rua Francisco Getúlio Vargas, 1.130 - bairro Petrópolis).
- Quanto: ingressos a partir de R$ 30 (+ taxas), à venda neste site site aqui.