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Comediante gaúcha com mais de 1 milhão de seguidores nas redes se apresenta na Serra

Carol Delgado será atração em Bento Gonçalves, na sexta-feira (27) e, em Caxias do Sul, no sábado (28). Ainda há ingressos disponíveis

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