Comediante gaúcha com mais de 1 milhão de seguidores nas redes se apresenta na Serra

Artista viaja pelo país com stand-up que aborda comportamento feminino e relacionamentos. @soucaroldelgado / Instagram

A comediante e criadora de conteúdo gaúcha Carol Delgado chega na Serra nesta semana com o stand-up Energia Feminina. Serão dois shows, marcados para as noites de sexta-feira (27), na Fundação Casa das Artes, em Bento Gonçalves, e de sábado (28), no UCS Teatro, em Caxias. Ainda há ingressos disponíveis (veja mais abaixo).

Com provocações e vivências familiares, a humorista sensação das redes sociais — soma mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e se aproxima da marca no Tik Tok — derruba as regras que tentam definir o que é ser mulher.

Além do comportamento feminino, Carol costuma abordar relacionamentos, com reflexões afiadas e humor ácido.

A apresentação mistura o stand-up clássico com um quadro próprio, chamado Super Flop, que satiriza os famosos programas de auditório. Há interação com o público, que é convidado a participar de jogos e dinâmicas que marcaram a TV dos anos 1990 e 2000.

A plateia tem espaço aberto para compartilhar histórias inusitadas, desde uma pensão alimentícia atrasada até a busca por uma resposta se é amada ou não pelo companheiro.

Programe-se

Neste final de semana ocorrem duas sessões do stand-up Energia Feminina com a comediante Carol Delgado, na Serra gaúcha:

Bento Gonçalves

Quando: sexta-feira (27), às 20h.

sexta-feira (27), às 20h. Onde: Fundação Casa das Artes (Rua Herny Hugo Dreher, 127 - bairro Planalto).

Fundação Casa das Artes (Rua Herny Hugo Dreher, 127 - bairro Planalto). Quanto: ingressos a partir de R$ 35 (+taxas) à venda neste site aqui.

Caxias do Sul