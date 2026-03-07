Com show repleto de sucessos, Henrique e Juliano reúnem cerca de 15 mil pessoas na Festa da Uva em Caxias do Sul

A dupla não se apresentava em Caxias do Sul desde 2024 e retornou à cidade nesta sexta-feira (6), na programação da 35ª Festa Nacional da Uva. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A dupla sertaneja Henrique e Juliano retornou a Caxias do Sul nesta sexta-feira (6), levando aproximadamente 15 mil pessoas à 35ª Festa Nacional da Uva. Com um público apaixonado e um novo repertório para o show, os irmãos animaram os presentes, que cantaram as músicas do início ao fim.

De acordo com a dupla, em entrevista ao Pioneiro, o novo setlist foi preparado durante as férias, já com a expectativa de que o público gaúcho entregaria muita animação.

— A gauchada, como sempre, recebe eu, meu irmão e a nossa equipe muito bem. Fazia um ano e meio que não vínhamos para cá e, te falo, dá um frio na barriga em todos os shows, ainda mais hoje, que estamos voltando de férias com um show novo. A gente nem ensaiou, mas a confiança é tão grande de poder estrear aqui em Caxias do Sul que nos deixa à vontade. Sabemos que essa galera é muito receptiva e calorosa — disse Henrique.

Após a abertura, que ficou por conta do DJ Cabeção e da dupla Matheus e Tiago, às 23h30min Henrique e Juliano subiram ao palco com um de seus maiores hits, “Seja Ex”, que já arrancou lágrimas de várias fãs. Em seguida, começaram a atender o público, enviando abraços, tirando selfies, dando autógrafos e ganhando muitos ursos de pelúcia — além de roupas íntimas femininas. O show também contou com diversos efeitos pirotécnicos.

Por volta da meia-noite, os artistas trouxeram ao palco uma das novas artistas da produtora da dupla, Bia Frazzo, para uma participação especial. Juntos, cantaram três músicas, entre elas “Amigo da Minha Saudade”. Depois, a apresentação seguiu com sucessos mais antigos, como “Cidade Vizinha”, “Briga Feia”, “Na Hora da Raiva” e “Seu Perfil”, que levaram os fãs à loucura.

— Ficamos um pouco saudosistas com essas músicas. Tem canções que gravamos há 12 anos, para vocês verem como estão ficando velhos. Mas estamos envelhecendo que nem vinho — brincou Henrique.

O show seguiu praticamente sem pausas, reunindo mais sucessos dos 15 anos de carreira da dupla. Já próximo do fim da apresentação, os artistas iniciaram a tradicional distribuição de toalhas, beijando cada uma delas antes de jogá-las para o público.

— Muito obrigado por vocês nos receberem hoje, foi incrível. Que Deus abençoe vocês. Agradeço também à nossa equipe, que voltou antes das férias para conseguirmos entregar um show à altura de vocês. Ninguém faz nada na vida sozinho — frisou Henrique.

Após mais de uma hora e meia de muita cantoria, com direito até invasão de fã no palco, o show foi encerrado com “Última Saudade”, “Ah, Eu Sou Gaúcho” e um pedido:

— A gente volta quando vocês quiserem — finalizaram.

Fãs de várias idades

Os irmãos levam a sério o título de “arrastarem multidões” em seus shows, e em Caxias do Sul não foi diferente. Ainda em novembro, na época da pré-venda, o auxiliar de produção Luís Felipe Rech, 22 anos, já havia garantido seus ingressos.

Luís comprou seu ingresso ainda em novembro de 2025. Neimar De Cesero / Agencia RBS

— Já faz uns cinco anos que sou fã do Henrique e Juliano e sempre que posso estou indo aos shows. Amo muito as músicas deles, principalmente “Seja Ex” — contou Luís.

Essa paixão pelos artistas também é passada por gerações, como no caso da pequena Heloísa Pereira, de 9 anos, que começou a ouvir a dupla por influência da mãe, Maria Emília Hohenberger, 44. Este foi o primeiro show das duas.

Heloísa e Maria estavam aproveitando juntas a primeira vez no show da dupla. Neimar De Cesero / Agencia RBS

— A mãe baixou as músicas no pen drive e eu comecei a gostar — contou Heloísa.

O mesmo aconteceu com a enfermeira Thaís Boeira, 22, e Lidiane Boeira, 43. Elas chegaram às 9h para garantir um lugar próximo ao palco.

Thaís e Lidiane chegaram às 9h para conseguirem um lugar na grade Neimar De Cesero / Agencia RBS

— Escuto desde 2012. Já fui a muitos shows, o mais distante foi em São Paulo. Amo eles pelo carinho com o público e pelo entusiasmo com as músicas — comentou.

Além disso, Henrique e Juliano também conquistam um público mais maduro, como a aposentada Andréia da Cunha, 52 anos, que passou a usar o Spotify apenas para ouvir os irmãos.

As amigas, Vera e Andréia, cantaram e dançaram várias músicas da dupla. Neimar De Cesero / Agencia RBS

— É meu primeiro show deles. Sou apaixonada pelo Henrique. Baixei o Spotify só por causa deles, escuto o dia todo, amo muito — contou Andréia, que estava acompanhada da amiga Vera Oliveira, 55.

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