Cultura e Lazer

Noite de emoção 
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Com show repleto de sucessos, Henrique e Juliano reúnem cerca de 15 mil pessoas na Festa da Uva em Caxias do Sul

Dupla sertaneja voltou à cidade nesta sexta-feira (6) após um ano e meio, com novo show e hits que marcaram os 15 anos de carreira

Renata Oliveira Silva

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