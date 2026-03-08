Cultura e Lazer

É um showman
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Com repertório nostálgico, Alexandre Pires mistura pagode com sertanejo e encanta os fãs em Caxias

Cantor apresentou o "Pagonejo Bão" na noite deste sábado nos Pavilhões. Matogrosso & Mathias também subiram ao palco no penúltimo dia da Festa da Uva

Carolina Klóss

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