Com repertório nostálgico, Alexandre Pires mistura pagode com sertanejo e encanta os fãs em Caxias

Alexandre subiu ao palco pouco depois das 23h. Porthus Junior / Agencia RBS

Estamos todos de acordo que o Só Pra Contrariar, sob o comando de Alexandre Pires, deveria retornar de vez? Certeza de que quem assistiu ao show solo do cantor na noite deste sábado (7) nos pavilhões da Festa da Uva, em Caxias do Sul, vai concordar que os hits da banda que fizeram sucesso nos anos 1990 seguem empolgando. Na Serra, o mineiro apresentou o show Pagonejo Bão, com clássicos do pagode e do sertanejo, mas era quando ele cantava aquelas mais conhecidas, como Sai da Minha Aba e Essa Tal Liberdade, que o público se emocionava ainda mais.

Alexandre subiu ao palco pouco depois das 23h, exatamente 12h depois que Dayana Borges, 47 anos, Priscila Overbeck, 42, e Andrea Duarte, 39, chegaram nos portões da Arena, onde o show iria ocorrer. As integrantes do fã-clube oficial do cantor, que conta com mais de mil participantes só no Rio Grande do Sul, vieram de Porto Alegre para assistir ao ídolo em Caxias. As primeiras a chegar, ficaram bem na frente do palco e curtiram todas as músicas. Todas decoradas e na ponta da língua, já que esse era pelo menos o décimo show que elas assistiam dessa turnê, que foi lançada em abril do ano passado.

— Todos os shows dele são inesquecíveis. Vamos sempre que é possível porque todas as vezes é um espetáculo. Ele é incrível, contagiante — diz Priscila, que assim como Dayana, tatuou no braço uma letra de Alexandre Pires com o seu autógrafo.

A apresentação começou com a ginga de Pode Chorar, mas que logo deu lugar à sertaneja Ciumenta, sucesso de César Menotti & Fabiano. O show seguiu com Dormi Na Praça, de Bruno & Marrone, Chora, Me Liga, de João Bosco & Vinícius, Fricote, do Art Popular, e Domingo, conhecida na voz do próprio Alexandre Pires.

A turnê que o cantor trouxe para Caxias se originou do lançamento do álbum Pagonejo Bão, dividido em três fases. A primeira, com artistas da nova geração, como Lauana Prado - com quem ele dividiu De Ex Pra Ex; na segunda fase com clássicos dos anos 2000 e, a terceira, com músicas dos anos 1980 e 1990. O álbum conta, inclusive, com uma parceria entre Alexandre Pires e Matogrosso & Mathias, que se apresentaram antes do cantor no mesmo palco, o que gerou uma expectativa nos fãs de que a parceria se repetiria aqui, mas não aconteceu. Os artistas nem se encontraram, mas Alexandre, à capela, cantou Tentei te Esquecer, um clássico da dupla:

— Que honra ocupar o mesmo palco que Matogrosso & Mathias. Eles são ídolos.

Por mais de duas horas, Alexandre Pires só parou de cantar (e dançar muito) pra trocar de figurino, que fez pelo menos quatro vezes. Nesses pequenos intervalos, era a banda que dava seu show — e que show! Os músicos acompanham o cantor há muitos anos e o entrosamento perfeito entre todos dá ainda mais energia pra apresentação. O trio de backing vocals, aliás, é um show à parte. É com os três cantores que Alexandre também divide as coreografias das músicas, divertidas e por (muitas) vezes sensuais. Em uma das paradas, quase no final do show, o trio ainda entoou, sozinho, Menina Veneno, de Ritchie.

Já passava da 0h30min quando Alexandre cantou Marrom Bombom, de Os Morenos, iniciando uma sequência de muito pagode que viria dali pra frente, com Poderosa e Quando é Amor. Antes de encerrar, ainda com uma energia surreal, o cantor pediu pra plateia o que ela queria de "bis". O público escolheu Você Virou Saudade e em coro, mais uma vez, cantou juntinho com o ídolo, que prometeu voltar para a cidade:

— Me chamem mais vezes pra voltar, não esqueçam de mim. Fazia tempo que eu não vinha, fiquei com saudades.

Matogrosso & Mathias comemoram 50 anos de carreira

Os sertanejos começaram o show nos Pavilhões às 21h10min com o sucesso E Aí. Eles chegaram na Serra um dia depois do lançamento da última parte de Pedaço de Minha Vida. O EP marca o fechamento de um ciclo que revisita grandes clássicos.