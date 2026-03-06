Com nomes da Serra, projeto Autor Presente anuncia selecionados para desenvolver ações literárias em escolas públicas

Atividades do projeto irão ocorrer entre março e junho Instituto de leitura Quindim / Divulgação

O Instituto Estadual do Livro (IEL), vinculado à Secretaria Estadual da Cultura (Sedac), divulgou na quinta-feira o resultado do processo seletivo do Projeto Autor Presente para o primeiro semestre de 2026. Ao todo, 150 artistas foram selecionados para conduzir encontros literários com estudantes de 50 escolas públicas do Rio Grande do Sul.

Entre os autores selecionados estão caxienses como Tiago Sozo Marcon, Maya Falks, Doug Trancoso, Geneviève Faé e Maristela Scheur Deves, que participarão das ações nas escolas ao longo do semestre.

Responsável pela execução técnica do projeto, o Instituto de Leitura Quindim conduziu o processo seletivo que recebeu 311 inscrições — entre autores, contadores de histórias e mediadores de leitura. Foram escolhidos 50 escritores, 50 contadores de histórias e 50 mediadores. A lista completa pode ser acessada aqui.

Com expectativa de beneficiar cerca de oito mil estudantes, as atividades ocorrem entre março e junho nos oito municípios que integram o programa RS Seguro (Alvorada, Canoas, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Porto Alegre, Santa Maria, São Leopoldo e Viamão).

Sobre o projeto Autor Presente

Criado em 1972, o projeto Autor Presente promove encontros entre escritores e leitores no ambiente escolar e em espaços comunitários, como bibliotecas públicas, pontos de cultura e instituições socioeducativas.