Cultura e Lazer

Escritores, contadores e mediadores
Notícia

Com nomes da Serra, projeto Autor Presente anuncia selecionados para desenvolver ações literárias em escolas públicas

Programa selecionou 150 artistas para atividades literárias em 50 escolas públicas de oito cidades do RS entre março e junho

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