Com intensa produção de cultura e eventos, Caxias do Sul lida com desafios para divulgação de atividades acessíveis ao público

Além da programação da Festa da Uva, Parque de Eventos Mário Bernardino Ramos recebe inúmeros eventos todos os anos, dos mais diversos setores econômicos da cidade. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Caxias do Sul é conhecida há décadas como um dos maiores polos metalmecânicos do país, mas a economia do município também é impulsionada por uma cadeia efervescente de cultura e eventos. Um dos desafios que se apresenta nesse contexto é a consolidação de um calendário que organize e divulgue essas iniciativas, promovendo-as aos moradores e aos turistas.

Atualmente, a cidade dispõe de um Calendário Oficial de Eventos, previsto por lei, contendo um rol de atividades. Contudo, a inclusão de novas atrações depende da elaboração e aprovação de projeto de lei na Câmara de Vereadores — processo considerado burocrático.

Em um modelo mais moderno e digitalizado, a Secretaria Municipal da Cultura mantém o site Cultura Caxias, destinado à divulgação da programação artística do município. Por padrão, a página reúne atividades realizadas pela própria pasta, como exposições no Centro de Cultura Ordovás e na Casa da Cultura.

Contudo, a comunidade e empresas podem incluir suas iniciativas via preenchimento de formulário online (neste link). Um exemplo é o Sesc e a Universidade de Caxias do Sul (UCS), que incluem na programação peças, shows e outras iniciativa.

No âmbito mais geral, o secretário municipal do Turismo, Felipe Gremelmaier, reforça que as equipes da sua pasta trabalham na divulgação de eventos via Instagram do perfil Curta Caxias. Ele garante que todas as atrações enviadas à pasta são postadas.

Todas as quintas-feiras, por exemplo, vai ao ar a agenda do fim de semana na cidade.

— É só nos enviar, pode ser pelo Instagram. Quem nos envia o material do evento a gente tem divulgado. A agenda de quinta-feira normalmente sai com mais de 100 eventos de sexta, sábado e domingo — afirma Gremelmaier.

A intenção, conforme o secretário do Turismo, é mostrar a capacidade e a quantidade de eventos que têm Caxias como palco, independentemente da área em que estão inseridos.

— Divulgamos os eventos pelas nossas redes sociais e também nos eventos externos que participamos, como a Festuris, em Gramado, e o Paleta Atlântida, em Xangri-lá. Levamos material na rede hoteleira, para agentes de viagem, em palestras, em feiras. É uma divulgação intensa para atrair pessoas para Caxias — complementa Gremelmaier.

Felipe Gremelmaier, secretário municipal do Turismo e Desenvolvimento Econômico. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O que dizem os representantes dos setores

A atriz e diretora da companhia de teatro Tem Gente Teatrando, Zica Stockmans, vislumbra, a partir de conversas com outros artistas e produtores do segmento, que o município crie uma ferramenta que concentre todas as promoções artísticas e culturais com acesso prático e objetivo à população.

— Uma programação que contemple os grandes eventos promovidos pelo poder público e também toda a produção cultural de artistas locais, (uma agenda) que se estenda profundamente à produção de eventos culturais na periferia e outros eventos de circulação de espetáculos pelos bairros de Caxias do Sul — comenta.

Zica Stockmans, atriz e diretora da Tem Gente Teatrando. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Ela opina que essa agenda aberta poderia ser alimentada pelos próprios produtores ou por meio de um único contato responsável que receba o material de divulgação de cada produção. A ideia é que o turista e o morador da cidade possam ter noção clara do que vem por aí e visitar, assistir e participar de atividades artísticas situadas desde o Centro até as áreas periféricas e rurais.

Significa para Zica, também, uma organização mais efetiva entre os próprios produtores de eventos, evitando sobreposições de datas e projetos semelhantes e divisão de público:

— Temos a prática de pesquisar o que vai acontecer em determinada data antes de ir fechando as agendas. Agora, um espaço comum em que a gente pudesse fazer uma pesquisa aprofundada para escolher datas e lançar eventos pontuais seria fantástico, economizaria tempo, ofereceria para o público uma diversidade maior de atividades.

"Todos os setores da economia vão ser privilegiados com esse calendário"

Rogério Rodrigues, diretor-executivo do Mobi Caxias. Antonio Valiente / Agencia RBS

Já o diretor-executivo do Mobi Caxias, Rogério Rodrigues, afirma que a entidade discute com a prefeitura, a academia e a classe empresarial a implantação de um calendário fixo que dê suporte ao turismo de eventos.

O objetivo é que a cadeia produtiva da cidade possa se preparar com antecedência para oferecer o seu melhor diante dos eventos que são realizados.

— É uma ferramenta estratégica para que o município possa se organizar e que o trade turístico possa ter previsibilidade para gerar uma série de promoções dessas atividades turísticas, culturais, esportivas, religiosas e econômicas. Todos os setores da economia vão ser privilegiados com esse calendário — projeta.