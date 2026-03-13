Cultura e Lazer

Agenda da cidade
Notícia

Com intensa produção de cultura e eventos, Caxias do Sul lida com desafios para divulgação de atividades acessíveis ao público

Secretarias do Turismo e da Cultura organizam agendas em sites e redes sociais, enquanto a lei do Calendário Oficial de Eventos do Município é o meio mais burocrático. Saiba opinião de representantes desses setores, que vislumbram mais organização e acesso prático e objetivo das iniciativas à comunidade

Luca Roth

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