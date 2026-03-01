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Meteoro da paixão
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Com declarações de amor a Caxias do Sul, Luan Santana emociona fãs apaixonadas na Festa da Uva

Com a turnê Luan Ao Vivo na Lua, astro do sertanejo mesclou novidades e hits da carreira em apresentação recheada de interações com o público

Bruno Tomé

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