Com declarações de amor a Caxias do Sul, Luan Santana emociona fãs apaixonadas na Festa da Uva

Luan Santana em apresentação em Caxias do Sul. Neimar De Cesero / Agencia RBS

"Luan, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver" — gritava um público ansioso e que lotou a arena dos Pavilhões da Festa da Uva, em Caxias do Sul, na noite de sábado (28). A espera dos quase 10 mil fãs terminou às 23h30min, quando Luan Santana emergiu no palco e o ambiente foi tomado por gritos ensurdecedores.

Sem pausa e aproveitando o frenesi do público, quase como foi todo o show frenético de cerca de 1h15min — que invadiu a madrugada de domingo (1º), o astro do sertanejo logo embalou os versos de Meio Termo. Foi apenas o início de uma noite repleta de declarações de amor — especialmente à Caxias e às fãs — e uma celebração aos 18 anos de carreira.

— Posso contar um segredo do fundo do meu coração? Eu estava morrendo de saudade de vocês — declarou o ídolo aos fãs logo nos primeiros minutos.

Até então, a última vez na cidade tinha sido em novembro de 2024, com a turnê Luan City 2.0. Na Festa da Uva de 2026, o sertanejo retornou com a Luan Ao Vivo na Lua.

Na plateia, fãs choravam, cantavam junto do ídolo os sucessos e ficavam em polvorosa quando o cantor jogava para elas as toalhinhas que usava para se secar — o calor tomou conta dos Pavilhões, mesmo em uma noite de clima ameno.

A todo momento, Luan interagia com as fãs, seja rebolando, prometendo chamar uma delas para o palco, e, especialmente, respondendo aos pedidos de abraços nos cartazes levados por elas. Algumas diziam que estavam há 12 anos esperando um abraço do cantor, enquanto outras pediam um "feliz aniversário" — o que foi atendido pelo sertanejo nas várias interações.

Quem subiu ao palco, inclusive, foi a pequena fã de Luan Santana, Andriele Vedoy, 4 anos, que veio de Teutônia para assistir o show. Foi o terceiro encontro dela com o ídolo. Dessa vez, ganhou um abraço e um beijo do cantor. A mãe, Daiane Musskopf, 31, conta que a idolatria vem de família:

— Sou fã dele desde 2009. Mas, a Andriele acompanha sempre. Agora é o terceiro show dela. O primeiro show dela foi lá em Bento Gonçalves, e aí lá ele assinou para ela. E aí, depois, levamos ela para Lajeado, e aí lá ela conseguiu a toalhinha dele. Hoje, estávamos esperando o tão sonhado abraço.

"Que a gente nunca desista do amor"

Ao trocar de figurino e com uma coroa na cabeça, Luan Santana dedicou a segunda parte do show aos primeiros hits da carreira de 18 anos, a partir do projeto Registro Histórico. Mas, antes das canções, houve tempo para um recado para o público e emoção.

— Que a gente nunca desista do amor — exclamou o sertanejo, que se emocionou e depois ouviu do público, "Luan, eu te amo".

Nesse momento, Luan Santana voltou a se declarar por Caxias, dizendo que sabia que a noite seria especial quando viu na agenda dele o show na Festa da Uva. Em seguida, pegou a bandeira do Estado e cantou Querência Amada. Para no fim, entoar o popular, "Ah, eu sou gaúcho".

A partir dali, Luan embalou um hit depois do outro: Te Vivo, Te Esperando (cantada inteiramente pelas fãs), Amar Não é Pecado, Tanto Faz e Um Beijo. A sequência terminou com Meteoro, hit que lançou o cantor ao Brasil e que o fez refletir com gratidão sobre "os melhores 18 anos" que ele poderia viver.

O show terminou com Tudo Que Você Quiser e mais uma declaração:

— Eu amo vocês, nunca se esqueçam disso.

Amor toma conta dos Pavilhões

Quando Luan Santana cantava Chuva de Arroz, um momento especial roubou a cena em um dos camarotes. Thiago Luís Kolling, 22, ajoelhou-se e pediu a namorada Ana Lucia Soares, 22, em casamento. O "sim" veio com emoção da agora noiva, que é fã do cantor há mais de dez anos.

Casal Thiago Luís Kolling e Ana Lucia Soares. Neimar De Cesero / Agencia RBS

— Me sentindo noiva! Me sentindo muito bem — afirmou Ana Lucia, com lágrimas nos olhos.

Kolling esperava ansiosamente a canção, por saber que é a preferida da amada. Os dois estão juntos há três anos.

— Eu estava esperando dar essa para pedir e achei que não ia vir. Parecia que tava demorando uma eternidade — contou o orçamentista.

Casal Thomas Machado e Rafaela Kunrath. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O amor também se refletiu na parceria de muitos casais que foram acompanhar o show, mesmo que um deles não fosse tão fã. Foi o caso de Thomas Machado, 18 — o ex-participante do The Voice Kids — e a namorada Rafaela Kunrath, 23, que saíram de Estância Velha para curtir o show na Festa da Uva.

De forma bem-humorada, Machado vestia a camiseta com a frase, "Ela me obrigou".