Com 45 atrações musicais e artísticas, Páscoa em Canela se inicia neste sábado 

A Páscoa em Canela, que se inicia neste sábado (21), contará com uma programação que reunirá 45 atrações musicais e artísticas. A abertura oficial está marcada para as 16h, no encontro das ruas Felisberto Soares e Dona Carlinda. As atrações seguem até 19 de abril.
O destaque do primeiro fim de semana é o Desfile Encantado de Páscoa, a partir das 17h, com partida da Catedral de Pedra, e assim, passando pela avenida Osvaldo Aranha, chegando até a Rua Getúlio Vargas. A atração, uma novidade neste ano, apresenta um enredo que busca incentivar a reflexão sobre o verdadeiro sentido do período pascal. Na produção do desfile, 80 artistas estarão fantasiados para compor com as alegorias coloridas preparadas para a atração. A apresentação ocorrerá em cinco sábados durante a programação da Páscoa em Canela: 21 e 28 de março e 4, 11 e 18 de abril, sempre às 17h.
Também no sábado (21), o coreto montado na Rua Serafim Dias, atrás da Casa de Pedra, volta a ser palco de uma programação de atrações musicais e artísticas.
As atrações do coreto também vão embalar a movimentação na Feira de Artesanato da Páscoa, onde o público encontrará muitas opções temáticas para enfeitar a casa ou presentear, tudo feito por artesãos locais.
O horário de funcionamento dos fornos coloniais na Praça João Corrêa é das 9h às 19h. Fechado apenas nas terças-feiras.
Confira a programação completa:
Sábado (21)
*Coreto
- 11h:“A Doce Alegria da Páscoa” com o palhaço Katatau – Teatro cômico
- 14h: “O encanto da Páscoa Mágica” – Show de mágica
- 15h30min: “Piano no Rock” – Show instrumental de Tiago Biazus
- 16h30min: “Rosto em Arte” – Maquiagem Artística e Pintura Facial
*Igreja Matriz/Av. Osvaldo Aranha
- 17h: Desfile Encantado de Páscoa
Domingo (22)
*Coreto
- 11h: “Contrata-se Coelho” – Espetáculo teatral interativo
- 15h: Candy Bellotto – Especial de Páscoa