Com 45 atrações musicais e artísticas, Páscoa em Canela se inicia neste sábado 

O destaque do primeiro fim de semana é o Desfile Encantado de Páscoa, com a partida na Catedral de Pedra. Cleiton Thiele / Divulgação

A Páscoa em Canela, que se inicia neste sábado (21), contará com uma programação que reunirá 45 atrações musicais e artísticas. A abertura oficial está marcada para as 16h, no encontro das ruas Felisberto Soares e Dona Carlinda. As atrações seguem até 19 de abril.

O destaque do primeiro fim de semana é o Desfile Encantado de Páscoa, a partir das 17h, com partida da Catedral de Pedra, e assim, passando pela avenida Osvaldo Aranha, chegando até a Rua Getúlio Vargas. A atração, uma novidade neste ano, apresenta um enredo que busca incentivar a reflexão sobre o verdadeiro sentido do período pascal. Na produção do desfile, 80 artistas estarão fantasiados para compor com as alegorias coloridas preparadas para a atração. A apresentação ocorrerá em cinco sábados durante a programação da Páscoa em Canela: 21 e 28 de março e 4, 11 e 18 de abril, sempre às 17h.

Leia Mais Projeto valoriza a cultura afrodiaspórica em Caxias

Também no sábado (21), o coreto montado na Rua Serafim Dias, atrás da Casa de Pedra, volta a ser palco de uma programação de atrações musicais e artísticas.

As atrações do coreto também vão embalar a movimentação na Feira de Artesanato da Páscoa, onde o público encontrará muitas opções temáticas para enfeitar a casa ou presentear, tudo feito por artesãos locais.

O horário de funcionamento dos fornos coloniais na Praça João Corrêa é das 9h às 19h. Fechado apenas nas terças-feiras.

Confira a programação completa:

Sábado (21)

*Coreto

11h :“A Doce Alegria da Páscoa” com o palhaço Katatau – Teatro cômico

:“A Doce Alegria da Páscoa” com o palhaço Katatau – Teatro cômico 14h: “O encanto da Páscoa Mágica” – Show de mágica

“O encanto da Páscoa Mágica” – Show de mágica 15h30min : “Piano no Rock” – Show instrumental de Tiago Biazus

: “Piano no Rock” – Show instrumental de Tiago Biazus 16h30min: “Rosto em Arte” – Maquiagem Artística e Pintura Facial

*Igreja Matriz/Av. Osvaldo Aranha

17h: Desfile Encantado de Páscoa

Domingo (22)

*Coreto