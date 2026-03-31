Cultura e Lazer

Reconhecimento
Notícia

Caxiense está na final do concurso internacional iF Design Award 

A iniciativa faz uma abordagem criativa e inclusiva para discutir a pobreza menstrual. A divulgação do resultado será no dia 11 de junho, na Alemanha

Gabriela Alves

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS