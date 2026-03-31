Caxiense está na final do concurso internacional iF Design Award 

Projeto foi desenvolvido como Trabalho de Conclusão de Curso em 2023. Ciclo 24 / Reprodução

Isabela Carolina Tomasi, egressa do curso de Design da Universidade de Caxias do Sul (UCS), é finalista do iF Design Award, uma das mais prestigiadas competições de design do mundo. Isabela inscreveu o projeto que desenvolveu para o Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado em 2023, o jogo Ciclo 24. A iniciativa faz uma abordagem criativa e inclusiva para discutir a pobreza menstrual.

De acordo com as regras do concurso, cada projeto precisa estar atrelado a algum Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas. O Ciclo 24 está ligado ao ODS 3 – Saúde e Bem-estar. A divulgação do resultado será no dia 11 de junho, na Alemanha.

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— Estar entre os finalistas de um concurso internacional valida não apenas a qualidade do projeto, mas também a relevância do tema que ele propõe discutir — orgulha-se Isabela.

O jogo foi apresentado em escolas e para profissionais de educação e outras áreas. A partir de agora, o objetivo é preparar um novo protótipo. Para isso, o Ciclo 24 será levado para um número maior e mais diverso de pessoas. Além disso, haverá um diálogo com docentes da Área do Conhecimento de Ciências da Vida com o objetivo de qualificar as informações apresentadas e torná-lo mais acessível, tanto em termos de linguagem quanto de abordagem.