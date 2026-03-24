Cultura e Lazer

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Notícia

Caxias do Sul recebe circuito cultural do Sesc com shows e espetáculos para todos os gostos e idades

As atividades são gratuitas e ocorrem em diversos espaços da cidade. Veja a programação completa 

Camila de Oliveira

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