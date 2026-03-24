Caxias do Sul recebe circuito cultural do Sesc com shows e espetáculos para todos os gostos e idades

Um dos destaques da programação é o show de encerramento com a cantora Glau Barros, que apresentará “Os Afrosambas". Divulgação / Divulgação

Caxias do Sul será palco da programação do projeto do Sesc Nossa Arte Circula RS, sábado (28), a partir das 14h. A ação promoverá apresentações culturais gratuitas em diferentes espaços da cidade. Um dos destaques do dia será o show da cantora Glau Barros, que apresentará o espetáculo Os Afrosambas. Com atrações para todas as idades, o público poderá conferir também peças de teatro, shows, atrações literárias e de artes visuais.

O Teatro Sesc Caxias do Sul receberá o grupo Caixa do Elefante, que apresenta a peça Bom pra Cachorro: O Circo – Teatro do Abelardo. O espetáculo de bonecos retrata, com humor e imaginação, o universo dos artistas circenses. Já na Praça Estação Cidadania – CEU, a Cia Ronald Radde encena Alladin, adaptação inspirada nas histórias de As Mil e Uma Noites, voltada ao público infantil. A direção geral dos espetáculos é de Karen Radde.

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Ao longo do dia, também ocorrem atividades literárias. Na Praça Dante Alighieri, haverá Alfredo em um sonho todo azul, contação de histórias com Simoni Giehl, que abordará temas como inclusão e amizade por meio da relação entre um menino autista e um guarda-chuva que sonha em voar. Já Cartas ao tempo escritas por ninguém é uma performance poética do artista Oramonzitoo baseada em textos de sua obra homônima, a ser apresentada na na Av. Júlio de Castilhos.

Também na Praça Dante Alighieri, o público poderá conferir a intervenção sensorial, conduzida pela artista ALi. A atividade propõe uma experiência artística coletiva que combina desenho, estímulos sonoros e elementos sensoriais.

A música também integra a programação. A cantora e compositora Daii apresenta o show Do Outro Lado do Medo, com repertório autoral e releituras de composições da MPB. Para encerrar o circuito, a cantora Glau Barros apresenta Os Afrosambas, ao lado de Gilberto Oliveira (violão) e Mário Martins (pandeiro). O espetáculo é inspirado no clássico álbum de Baden Powell e Vinicius de Moraes, celebrando a herança afro-brasileira.

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Como participar?

Não é necessário retirar ingressos para participar das atividades em locais abertos. No entanto, devido à capacidade de alguns espaços, a organização recomenda a reserva antecipada pelo site .

para participar das atividades em locais abertos. No entanto, devido à capacidade de alguns espaços, a organização recomenda a reserva antecipada pelo . Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (54) 3209-8250 ou pelo WhatsApp (54) 97400-6473.

Veja a programação

Bom pra cachorro: O Circo - Teatro do Abelardo

O grupo Caixa do Elefante apresenta “Bom pra Cachorro: O Circo – Teatro do Abelardo". Gustavo Muller / Divulgação

Local: Teatro Sesc Caxias do Sul (Moreira César, 2462, Pio X)

Teatro Sesc Caxias do Sul (Moreira César, 2462, Pio X) Horário: 14h

Alfredo em um sonho todo azul

Na Praça Dante Alighieri, haverá “Alfredo em um sonho todo azul”, uma contação de histórias, com Simoni Giehl. Divulgação / Divulgação

Local: Praça Dante Alighieri

Praça Dante Alighieri Horário: 14h30min

Alladin

A Cia Ronald Radde encena “Alladin”. Joana Molinari / Divulgação

Local: Praça Estação Cidadania – CEU (Rua Abel Postali, 1767, Bairro Cidade Nova)

Praça Estação Cidadania – CEU (Rua Abel Postali, 1767, Bairro Cidade Nova) Horário: 15h

Cartas ao tempo escritas por ninguém

“Cartas ao tempo escritas por ninguém”, na Avenida Júlio de Castilhos, apresenta uma performance poética do artista Oramonzitoo. Patrick dos Santos da Silveira / Divulgação

Local: Av. Júlio de Castilhos

Av. Júlio de Castilhos Horário: 15h30min

Intervenção Sensorial – “Intervenção de artes visuais”, com ALi

O público poderá conferir a intervenção sensorial, conduzida pela artista ALi. Divulgação / Divulgação

Local: Praça Dante Alighieri

Praça Dante Alighieri Horário: 16h

Daii - Do outro lado do medo

A cantora e compositora Daii apresenta o show “Do Outro Lado do Medo”. Divulgação / Divulgação

Local: Praça Dante Alighieri

Praça Dante Alighieri Horário: 17h30min

Os Afrosambas

A cantora Glau Barros apresenta “Os Afrosambas”, composto por Gilberto Oliveira, no violão, e Mário Martins, no pandeiro. Divulgação / Divulgação