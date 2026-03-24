Caxias do Sul recebe circuito cultural do Sesc com shows e espetáculos para todos os gostos e idades

Caxias do Sul será palco da programação do projeto do Sesc Nossa Arte Circula RS, sábado (28), a partir das 14h. A ação promoverá apresentações culturais gratuitas em diferentes espaços da cidade. Um dos destaques do dia será o show da cantora Glau Barros, que apresentará o espetáculo Os Afrosambas. Com atrações para todas as idades, o público poderá conferir também peças de teatro, shows, atrações literárias e de artes visuais.
O Teatro Sesc Caxias do Sul receberá o grupo Caixa do Elefante, que apresenta a peça Bom pra Cachorro: O Circo – Teatro do Abelardo. O espetáculo de bonecos retrata, com humor e imaginação, o universo dos artistas circenses. Já na Praça Estação Cidadania – CEU, a Cia Ronald Radde encena Alladin, adaptação inspirada nas histórias de As Mil e Uma Noites, voltada ao público infantil. A direção geral dos espetáculos é de Karen Radde.
Ao longo do dia, também ocorrem atividades literárias. Na Praça Dante Alighieri, haverá Alfredo em um sonho todo azul, contação de histórias com Simoni Giehl, que abordará temas como inclusão e amizade por meio da relação entre um menino autista e um guarda-chuva que sonha em voar. Já Cartas ao tempo escritas por ninguém é uma performance poética do artista Oramonzitoo baseada em textos de sua obra homônima, a ser apresentada na na Av. Júlio de Castilhos.
Também na Praça Dante Alighieri, o público poderá conferir a intervenção sensorial, conduzida pela artista ALi. A atividade propõe uma experiência artística coletiva que combina desenho, estímulos sonoros e elementos sensoriais.
A música também integra a programação. A cantora e compositora Daii apresenta o show Do Outro Lado do Medo, com repertório autoral e releituras de composições da MPB. Para encerrar o circuito, a cantora Glau Barros apresenta Os Afrosambas, ao lado de Gilberto Oliveira (violão) e Mário Martins (pandeiro). O espetáculo é inspirado no clássico álbum de Baden Powell e Vinicius de Moraes, celebrando a herança afro-brasileira.
Como participar?
- Não é necessário retirar ingressos para participar das atividades em locais abertos. No entanto, devido à capacidade de alguns espaços, a organização recomenda a reserva antecipada pelo site.
- Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (54) 3209-8250 ou pelo WhatsApp (54) 97400-6473.
Veja a programação
Bom pra cachorro: O Circo - Teatro do Abelardo
- Local: Teatro Sesc Caxias do Sul (Moreira César, 2462, Pio X)
- Horário: 14h
Alfredo em um sonho todo azul
- Local: Praça Dante Alighieri
- Horário: 14h30min
Alladin
- Local: Praça Estação Cidadania – CEU (Rua Abel Postali, 1767, Bairro Cidade Nova)
- Horário: 15h
Cartas ao tempo escritas por ninguém
- Local: Av. Júlio de Castilhos
- Horário: 15h30min
Intervenção Sensorial – “Intervenção de artes visuais”, com ALi
- Local: Praça Dante Alighieri
- Horário: 16h
Daii - Do outro lado do medo
- Local: Praça Dante Alighieri
- Horário: 17h30min
Os Afrosambas
- Local: Clube Gaúcho (Rua São José, 2195, Centro)
- Horário: 19h30min