Cultura e Lazer

Territórios do Abandono
Notícia

Casa abandonada na Rua Hércules Galló, em Caxias do Sul, servirá de espaço para intervenção artística 

Experiência da artista plástica Mara De Carli, da arquiteta Florencia Menegolla e do jornalista Carlinhos Santos é aberta ao público e vai criar desenhos, projeções audiovisuais e escritas em tempo real no local que será a futura sede do Instituto SAMbA

Pedro Zanrosso

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