Casa abandonada na Rua Hércules Galló, em Caxias do Sul, servirá de espaço para intervenção artística 

Florencia Menegolla e Mara de Carli assinam a intervenção. Jéssica De Carli / Divulgação

Selecionado no edital de 2025 do Financiarte, o projeto Territórios do Abandono vai realizar uma ação artística em uma casa abandonada no centro de Caxias do Sul. O espaço, no futuro, será a sede do Instituto SAMbA.

A atividade ocorre a partir das 18h da próxima quarta-feira(25) e tem características de site-specific, quando as obras, que serão feitas in loco, dialogam diretamente com o ambiente e perdem o sentido quando retiradas.

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A casa, localizada na Rua Hércules Galó, 578, foi praticamente destruída por um incêndio e criou a perspectiva para um novo uso, agora artístico. A intervenção une a artista plástica Mara De Carli e a arquiteta e artista visual Florencia Menegolla, que dialogam cobre etarismo, arquitetura e arte. A dupla trabalhará no local junto do jornalista Carlinhos Santos, responsável por encontrar palavras para a dinâmica.

— Em 2025, quando decidimos fazer o projeto, quis escolher um jovem artista, porque com meus 71 anos seria interessante trazer o assunto do etarismo para mostrar que essa comunicação é super possível e altamente interessante. Arte e arquitetura estão muito próximas, mas às vezes muito distante e esse é o núcleo do debate entre uma jovem e eu — conta Mara De Carli.

Do processo colaborativo de criação, surgirão desenhos, projeções audiovisuais, música, e escritas em tempo real. A atividade tem curadoria de Gabriela K. Motta e não se caracteriza como uma exposição artística, mas como uma provocação artística, sonora e visual para quem passar pelo local, segundo os criadores.

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