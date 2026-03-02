Carnaval de Caxias do Sul: Pérola Negra assume o título após penalidade à São Vicente

Ler resumo

Pérola Negra prestou homenagem ao ex-presidente Salésio Evangelista Macedo, o Tio Cafu, falecido em 2024. Porthus Junior / Agencia RBS

Uma reviravolta marcou o resultado do Carnaval de Rua de Caxias do Sul 2026. Após ter sido anunciada como campeã e ter recebido o troféu, a Associação Cultural Esportiva São Vicente perdeu um ponto na pontuação geral por descumprimento do regulamento. Com a penalidade, o título passou para a Acadêmicos Pérola Negra, que agora figura como campeã oficial da edição.

A mudança foi confirmada em comunicado divulgado pela Comissão Organizadora do Carnaval de Rua 2026, na noite deste domingo (1º). Conforme o documento, a decisão ocorreu após ofício protocolado pela própria Pérola Negra, apontando suposta irregularidade no desfile da São Vicente.

Leia Mais Em seu retorno à Sinimbu, desfile das escolas de samba empolga o público e fecha com chave de ouro o Carnaval 2026 em Caxias

Segundo a Comissão, a análise das imagens oficiais constatou a presença de um componente fixo na alegoria (tripé) da comissão de frente da São Vicente, o que contraria o artigo 23 e seu parágrafo 2º do regulamento oficial. Com base no parágrafo 3º do mesmo artigo, foi aplicada a penalidade de redução de um ponto na pontuação geral da escola.

Com a perda do ponto, a classificação final do Carnaval de Rua 2026 ficou assim definida:

Campeã: Pérola Negra – 179 pontos

Pérola Negra – 179 pontos Vice-campeã: Unidos do É o Tchan – 179 pontos

Unidos do É o Tchan – 179 pontos 3º lugar: Associação Cultural Esportiva São Vicente – 178,2 pontos

Associação Cultural Esportiva São Vicente – 178,2 pontos 4º lugar: Nação Verde e Branco – 174,4 pontos

Nação Verde e Branco – 174,4 pontos 5º lugar: XV de Novembro – 174,2 pontos

XV de Novembro – 174,2 pontos 6º lugar: Filhos de Jardel – 169,5 pontos

Antes da penalização, a São Vicente havia sido proclamada campeã por uma diferença mínima — apenas dois décimos, em uma apuração considerada uma das mais equilibradas dos últimos anos. A retomada do formato competitivo, após uma década, já havia sido marcada pelo alto nível técnico e pela proximidade das notas entre as três primeiras colocadas.

No comunicado oficial, a Comissão Organizadora reafirmou o compromisso com a transparência, a isonomia e o fiel cumprimento das regras. Destacou ainda que o regulamento foi elaborado de forma conjunta pelas agremiações e aprovado pelo Conselho de Presidentes.

São Vicente contesta

Em nota divulgada, a G.R.E.S. São Vicente afirmou considerar injusta a mudança no resultado. A escola destacou que foi julgada, apurada publicamente e proclamada campeã diante da cidade, recebendo o troféu oficialmente.

“Não aceitaremos que a alegria do nosso povo seja apagada por disputas que ferem o verdadeiro espírito do Carnaval”, diz o texto. A agremiação também afirmou que irá lutar para defender o que considera ser uma conquista legítima da comunidade.

A São Vicente havia apresentado o enredo “Do amém ao Axé... A fé se une no samba”, com uma mensagem de combate à intolerância religiosa e defesa da diversidade de crenças, incluindo uma ala LGBTQIA+. O desfile foi o último da noite e levou à avenida um discurso de união e respeito.

O desfile da nova campeã

A Acadêmicos Pérola Negra, do bairro Mariani, foi a segunda escola a passar pela Sinimbu. Com o enredo “O Sonho de um menino se transforma em aquarela, Salve o presidente Cafu, o brilho eterno de um sambista”, homenagem ao ex-presidente Salésio Evangelista Macedo, o Tio Cafu, falecido em 2024.

Com destaque para a riqueza de cores das fantasias e alegorias, o desfile buscou transportar para a Sinimbu a alegria que era a principal característica do homenageado, segundo Wagner Macedo, intérprete do samba e filho de Salésio:

— Foi um desfile nostálgico, mas muito pra cima e muito alegre, porque meu pai era assim e ajudou a fazer o Pérola Negra ser assim.