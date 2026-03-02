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Carnaval de Caxias do Sul: Pérola Negra assume o título após penalidade à São Vicente

Comissão Organizadora retira um ponto da então campeã por descumprimento do regulamento; São Vicente contesta decisão e afirma que vai defender a conquista

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