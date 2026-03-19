Carioca Renato Vallone ministra oficina gratuita de montagem de cinema em Caxias do Sul

Renato Vallone é montador e realizador de cinema, nascido e criado na periferia do Rio de Janeiro. Renato Vallone / Arquivo Pessoal

O montador e realizador de cinema carioca Renato Vallone vai ministrar a oficina gratuita Por Uma Montagem Imperfeita em Caxias do Sul nesta sexta-feira (20). A atividade ocorre às 19h30min, na Sala Futuro do Centro Universitário da Serra Gaúcha e faz parte do projeto Ecossistema da Montanha.



A oficina propõe uma reflexão teórica sobre o papel da montagem na maneira como o documentário organiza, constrói e devolve ao espectador imagens do trágico, especialmente dentro do continente sul-americano.

A noção de “montagem imperfeita” é inspirada no manifesto do cubano Júlio Garcia Espinoza Por un cine imperfecto, que defende as falhas, as interrupções e as contradições como parte do processo de criação e transformação social.

O carioca Renato Vallone compartilhará exemplos de filmes e materiais de arquivo do Neorrealismo Italiano às experiências do cinema contemporâneo para discutir decisões de corte, ritmo, duração e relação entre planos, que podem tensionar a imagem técnica, deslocar sentidos estabilizados e convencionais e reabrir o olhar para aquilo que muitas vezes já foi normalizado.

As atividades do Ecossistema da Montanha tem o objetivo de promover a integração de profissionais locais e nacionais em campos estratégicos do setor audiovisual, como distribuição, produção executiva e roteiro.

O projeto é viabilizado pela Lei Paulo Gustavo do Estado do Rio Grande do Sul, por meio da SEDAC e do IECINE.

Quem é Renato Vallone