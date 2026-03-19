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Carioca Renato Vallone ministra oficina gratuita de montagem de cinema em Caxias do Sul

O cineasta assina a montagem de filmes premiados em festivais como Cannes, Veneza e Pesaro, entre eles "Cinema Novo", "Humberto Mauro", "Sertânia" e "A Queda do Céu".

Gabriela Alves

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