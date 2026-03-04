Arte e natureza em simbiose: nova exposição da artista Bea Balen Susin estreia nesta quarta-feira, em Caxias do Sul

Nascida em Caxias do Sul, Bea Balen produz incansavelmente. Nova série tem como destaque painel de 16 metros de largura, feito ao longo de três meses Porthus Junior / Agencia RBS

A Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim, em Caxias do Sul, inaugura hoje a exposição Quando o Corpo Toca a Terra, de Bea Balen Susin. A mostra reúne uma vibrante série de pinturas em tinta a óleo que reafirmam o impulso criativo da caxiense, mantido intacto aos 79 anos. Ao longo de 63 anos de dedicação profissional à arte, Bea preserva não apenas o amor pelo ofício, mas também um vigor que pulsa em cada uma das obras que poderão ser conferidas a partir das 19h, com a presença da artista.

A coletânea traz como destaque um painel formado por 20 telas, que somam 16 metros de largura por 1,80m de altura, montadas lado a lado. A dedicação para compor a obra ao longo de três meses ajuda a explicar a relação que a artista mantém com o seu ofício. A artista não abre mão de trabalhar de seis a sete horas por dia, superando até mesmo as limitações do corpo, como uma bursite no ombro direito que a obrigou a pintar algumas telas com a mão esquerda.

– Acredito muito na disciplina. Arte não é passatempo, não é recreação. Estou prestes a fazer 80 anos (em novembro) e estou muito feliz por continuar pintando, seguir lúcida e atenta às coisas do mundo, lendo e escrevendo muito. Antes de começar uma pintura, sempre escrevo sobre o que estou sentindo. Meus quadros são autobiográficos. Especialmente nesta fase da vida, sinto uma necessidade grande de me libertar. Não no sentido de fazer coisas malucas, mas de ser cada vez mais eu mesma e de não pintar algo que não reflita o que eu sou. Abrir mão disso me violentaria – comenta Bea, que há 20 anos reside em Porto Alegre.

Detalhe da exposição. Inauguração será nesta quarta-feira, com a presença da artista Porthus Junior / Agencia RBS

A inspiração para compor a série que a traz de volta a Caxias do Sul para inaugurar a 15ª exposição apenas na Galeria Gerd Bornheim, dentre mais de 50 já realizadas ao longo da carreira, entre individuais e coletivas, partiu de uma visita à filha, em Florianópolis. Durante os dias de descanso na capital catarinense, contemplando a Mata Atlântica, pôde sentir com ainda mais força sua relação de amor e conexão com a natureza.

– Sou apaixonada pela natureza. Não consigo pensar no ser humano como algo que não seja parte de um todo. Fico decepcionada ao ver o quanto o ser humano é arrogante e se acha superior aos outros seres vivos, movido principalmente pela ganância. Uma formiga também tem sua história, uma borboleta tem sua história, toda criatura tem a sua importância – reflete.

Já tendo experimentado as mais diversas técnicas, Bea pontua que a escolha pela tinta a óleo para produzir Quando o Corpo Toca a Terra tem a ver com a vontade de oferecer uma experiência mais crua, que permite ao espectador ver a pincelada e assim se sentir mais próximo do artista e da obra, como se estivesse ele mesmo observando a natureza. E, para ajudar na parte criativa, revela não dispensar o auxílio da música, especialmente a clássica. A escolhida para pintar a série mais recente foi Concerto nº 2, do compositor e pianista russo Sergei Rachmaninoff (1873-1943):

– A música influencia até na maneira como vou usar o pincel. E não pode ser uma muito calminha, prefiro uma bem enlouquecida.