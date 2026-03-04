Cultura e Lazer

Pintura a óleo
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Arte e natureza em simbiose: nova exposição da artista Bea Balen Susin estreia nesta quarta-feira, em Caxias do Sul

"Quando o Corpo Toca a Terra" entra em cartaz na Galera Municipal de Arte Gerd Bornheim, na Casa da Cultura. Abertura será às 19h

Andrei Andrade

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