Após saída do Ordovás, exposição que representa a Zona Norte de Caxias do Sul está de mudança para Porto Alegre

Maquete coletiva conta com 1,5 mil casinhas que representam a Zona Norte de Caxias do Sul. Agora, exposição ficará no Museu da Cultura Hip Hop do RS. Andrigo Martins / Divulgação

Depois de ficar "sem lar" em janeiro deste ano, quando precisou deixar o espaço que ocupava no Centro de Cultura Ordovás, em Caxias do Sul, o projeto Favelar, do artista visual e educador Andrigo Martins, está de mudança para Porto Alegre. A ida é temporária para uma exposição no Museu da Cultura Hip Hop do Rio Grande do Sul.

A exposição abre nesta quarta-feira (11), no museu, que fica na Rua Parque dos Nativos, 545, no bairro Vila Ipiranga, na Capital.

O Projeto Favelar é a maior maquete coletiva e sustentável produzida no Brasil, segundo o Rank Brasil, sistema nacional de homologação de recordes. A obra conta com 1,5 mil casinhas construídas por crianças e adolescentes da Zona Norte de Caxias do Sul, que foram unidas e formam uma maquete que representa os bairros da região.

As casinhas foram construídas no fim de outubro de 2022, durante oficinas realizadas em oito escolas municipais e três serviços socioassistenciais dos bairros da Zona Norte. As estruturas da maquete foram feitas com caixas de leite e papelão, sendo 90% do material sustentável.

De uma proposta temporária o 'Favelar' ficou dois anos à mostra no Centro de Cultura Ordovás

O projeto ocupou uma sala no segundo andar no Centro de Cultura Ordovás durante dois anos. No dia 23 de janeiro, o projeto precisou deixar o espaço por solicitação da Secretaria Muncipal da Cultura (SMC).

De acordo com a SMC, o encerramento da exposição ocorreu "em diálogo com as diretrizes do próprio Centro". Conforme a assessoria de imprensa da pasta, desde sua instalação, ficou acordado com os responsáveis da maquete que a cedência de um espaço no Ordovás seria por um período determinado, seguindo como é feito com todas as atividades e exposições realizadas no local.