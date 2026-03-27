Anavitória, MC Meno K e Paulo Ricardo: confira os shows e espetáculos confirmados para abril em Caxias do Sul

O Syon Trio, composto por músicos caxienses, fará seu último show no Zero54. Syon Trio / Divulgação

O mês de abril em Caxias do Sul promete ser movimentado no setor cultural. Diversos gêneros musicais e artísticos devem passar pela maior cidade da Serra ao longo de todo o mês.

A primeira atração a entrar em cena é o grupo Syon Trio, formado pelos caxienses Henrique Moré, Gabriel Castilhos e Liruan Corteletti. Os caras se apresentam em um show de despedida no Zero54, na quinta-feira (2), véspera de feriado. Os ingressos estão à venda no Eventiza.

Confira o calendário:

2 de abril: Last Call - Último show da Syon Trio, no Zero54

O trio Syon se apresenta em Caxias no dia 2 de abril. Eventiza / Divulgação

O Syon trio é responsável por sucessos remixados como Industry Baby x Pé Direito, com mais de 6 milhões de players, além da festa autoral Baile da Syon, reunindo mais de 15 mil pessoas em Porto Alegre, São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro. O trio soma mais de 700 mil ouvintes mensais no Spotify e se apresenta pela última vez no Zero54, na quinta-feira (2).

Quando: 2 de abril (quinta), às 00h.

2 de abril (quinta), às 00h. Onde: Zero54 (Moinho da Estação - Rua Cel. Flores, 810 - Sala 103 - São Pelegrino).

Zero54 (Moinho da Estação - Rua Cel. Flores, 810 - Sala 103 - São Pelegrino). Ingressos: a partir de R$ 50 (+taxas). Os ingressos estão à venda pelo Eventiza

9 de abril: "Casa, Comida e Alma Lavada", no Teatro Pedro Parenti

Bianca Rinaldi e Junno Andrade sobem ao palco do Pedro Parenti no dia 9 de abril. Sympla / Divulgação

Comédia teatral sobre o cotidiano do casal Tânia Mara e Luís Alberto, interpretado por Bianca Rinaldi e Junno Andrade, a peça Casa, comida e alma lavada oferece uma perspectiva única, alternando entre os pontos de vista feminino e masculino sobre situações cotidianas. Os ingressos estão à venda pelo Sympla.

Quando: 9 de abril (quinta), às 20h.

9 de abril (quinta), às 20h. Onde: Teatro Municipal Pedro Parenti

Teatro Municipal Pedro Parenti Ingressos: a partir de R$ 60 (+taxas). Os ingressos estão à venda pelo Sympla.

10 de abril: Anavitória - Turnê Claraboia, no UCS Teatro

A dupla Anavitória se apresenta em Caxias no dia 10 de abril. Ingresso Digital / Divulgação

Dupla formada pelas cantoras Ana Caetano e Vitória Falcão, Anavitória canta ritmos como pop e MPB. Com mais de 10 anos de carreira, a dupla soma sucessos como Lisboa e Ai, Amor. Anavitória reúne mais de 6 milhões de ouvintes mensais no Spotify e retorna a Caxias do Sul com a turnê Claraboia.

Quando: 10 de abril (sexta), às 20h.

10 de abril (sexta), às 20h. Onde: UCS Teatro

UCS Teatro Ingressos: a partir de R$ 110 (+taxas). Os ingressos estão à venda pelo Ingresso Digital.

12 de abril: "Desculpa eu ter vindo!", no UCS Teatro

O ator Matheus Ceará vem a Caxias no dia 12 de abril. Minha Entrada / Divulgação

O humorista Matheus Ceará comemora 28 anos de carreira com a comédia teatral Desculpa Eu Ter Vindo! O show traz piadas inéditas, observações hilárias sobre acontecimentos do cotidiano e também revisita os clássicos.

Quando: 12 de abril (domingo), às 16h.

12 de abril (domingo), às 16h. Onde: UCS Teatro

UCS Teatro Ingressos: a partir de R$40 (+taxas). Os ingressos estão à venda pelo Minha Entrada.

17 de abril: MC Meno K - Baile da Isete, na All Need Master Hall

O MC Meno K se apresetna no dia 17 de abril na All Need Master Hall. Eventiza / Divulgação

O porto-alegrense MC Meno K se apresenta na sexta-feira (17), na All Need Master Hall. O artista tem sucessos como Gauchinha e Posso Até Não Te Dar Flores, além de participação na música Jetski, de Pedro Sampaio, e do hit Camisa do Grêmio, sucesso em 2020. MC Meno K soma mais de 23 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

Quando: 17 de abril (sexta-feira), às 23h.

17 de abril (sexta-feira), às 23h. Onde: All Need Master Hall

All Need Master Hall Ingressos: a partir de R$30 (+taxas). Os ingressos estão à venda pelo Eventiza.

17 de abril: Serginho Lacerda - Vida de Pai, no UCS Teatro

Serginho Lacerda se apresenta em Caxias no dia 17 de abril. Sympla / Divulgação

Comediante há 16 anos, Serginho Lacerda está em turnê com o stand-up Vida de Pai, voltado especialmente para o universo da paternidade. O espetáculo tem classificação livre e o diferencial é a interação com crianças.

Quando: 17 de abril (sexta-feira), sessões às 20h e 21h30min.

17 de abril (sexta-feira), sessões às 20h e 21h30min. Onde: UCS Teatro

UCS Teatro Ingressos: a partir de R$60 (+taxas). Os ingressos estão à venda pelo Sympla.

23 de abril: Sandro Luiz - 10 anos, no UCS Teatro

Sandro Luiz, reconhecido no meio da umbanda, vem a Caxias do Sul no dia 23 de abril. Meaple / Divulgação

Para comemorar os 10 anos de carreira, o cantor Sandro Luiz se apresenta pela primeira vez em Caxias do Sul. Sandro iniciou sua jornada artística dedicando-se à umbanda e às suas tradições ancestrais.

Quando: 23 de abril (quinta-feira), às 20h.

23 de abril (quinta-feira), às 20h. Onde: UCS Teatro

UCS Teatro Ingressos: a partir de R$65 (+taxas). Os ingressos estão à venda pelo Meaple.

24 de abril: abertura da Semana da Dança de Caxias do Sul no Teatro Pedro Parenti

Ricardo Astrada e Constanza Vieyto se apresentam em Caxias do Sul como destaques da Semana da Dança no dia 24 de abril. Acervo Ballroom / Divulgação

Os bailarinos argentinos Ricardo Astrada e Constanza Vieyto, campeões mundiais de tango em 2022, apresentam o espetáculo Noite Porteña - Dança, Música e Cultura. A sessão abre a programação da Semana da Dança de Caxias do Sul.

Quando: 24 de abril (sexta-feira), às 20h.

24 de abril (sexta-feira), às 20h. Onde: Teatro Municipal Pedro Parenti (Casa da Cultura - Rua Dr. Montaury, 1.333 - Caxias).

Teatro Municipal Pedro Parenti (Casa da Cultura - Rua Dr. Montaury, 1.333 - Caxias). Ingressos a R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada), à venda na Casa da Cultura.

26 de abril: Paulo Ricardo - Tour 40 anos, no UCS Teatro

Paulo Ricardo se apresenta em Caxias do Sul no dia 26 de abril. BlueTicket / Divulgação

O cantor e compositor Paulo Ricardo comemora quatro décadas de carreira com a Tour 40 Anos. Dono do hit Vida Real, há 26 anos tema da abertura do reality Big Brother Brasil (BBB), o artista também é responsável por trilhas de diversas novelas brasileiras, como A Usurpadora.