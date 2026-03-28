Bom Dia! O sábado chega trazendo serenidade e muita paz... A vida necessita de intervalos e de ritmos menos acelerados... A Páscoa se aproxima e algumas coisas necessitam ser encaminhadas... Que a família seja beneficiada com novos sentimentos e com gestos criativos... Feliz dia!

“Saudade não é moradia. É visita. E visita tem hora para ir embora.” (Lair Ribeiro).

A saudade habita os humanos. Não fomos educados para lidar com esse sentimento que é fonte de memórias e de lindas lembranças. Para muitos, a saudade é fonte de tristeza. A saudade que me habita é portadora de momentos inesquecíveis e de pessoas incríveis. Mas a saudade é uma presença curiosa.

Ela carrega lembranças que aquecem e, ao mesmo tempo, apertam o coração. Surge de vínculos que foram importantes, de momentos que deixaram marcas profundas, de histórias que continuam vivas dentro de nós. Não há erro em senti-la. Pelo contrário, ela revela que algo foi significativo, que houve amor, entrega, vida compartilhada.

No entanto, quando a saudade deixa de ser uma passagem e se transforma em permanência, começa a ocupar um espaço que impede o presente de florescer. O coração passa a viver mais no que já foi do que no que ainda pode ser.

A memória, que deveria ser companhia suave, torna-se prisão silenciosa. Deus nos concede a capacidade de recordar, mas também nos chama a continuar caminhando. A vida não se encerra no que ficou para trás, ela se renova a cada passo dado com coragem.

Permitir que a saudade tenha seu tempo é respeitar a própria história, mas também é necessário reconhecer quando ela já cumpriu seu papel. Há um momento em que é preciso abrir as mãos, não para esquecer, mas para seguir.

Aquilo que foi vivido permanece como parte de quem somos, mas não precisa determinar todos os passos adiante. A maturidade espiritual ensina a transformar saudade em gratidão. Em vez de prender o coração ao que não volta, aprendemos a honrar o que foi vivido e a acolher o que ainda está por vir.

Assim, o interior encontra equilíbrio entre memória e presença. E quando a saudade é vivida como visita, e não como morada, a alma descobre que pode lembrar com carinho sem deixar de viver com esperança.