Bom Dia! A claridade é contagiante, pois emana luz... Que este dia seja iluminado e leve... O cansaço físico pode até se aproximar, mas a determinação de viver alegremente tudo transforma... Que o ânimo nos inspire e que a fé nos eleve a todo instante... Feliz dia!

“Você só descobre a altura de seus sonhos ao se levantar de uma queda.” (@carpinejar).

A condição humana pode nos tornar frágeis, mas a clareza do valor da vida nos ergue de qualquer queda. A relação humana é cada vez mais exigente. Não são poucas as vezes em que nos decepcionamos com aquelas pessoas, que idealizamos para determinadas funções. Ainda bem que nossos sonhos nos fazem continuar as buscas.

Mas, enquanto tudo parece caminhar sem grandes obstáculos, muitas vezes não percebemos a dimensão do que carregamos no coração. Os sonhos permanecem ali, silenciosos, acompanhando nossos passos quase sem serem questionados. Porém, quando uma queda acontece, algo se transforma profundamente.

O impacto da dificuldade nos obriga a olhar para dentro e perguntar se aquilo que desejamos realmente vale o esforço de continuar. É nesse instante delicado que os sonhos revelam sua verdadeira altura. Alguns se desfazem porque eram apenas expectativas passageiras, construídas sobre entusiasmo momentâneo.

Outros, no entanto, permanecem firmes mesmo diante da dor. Esses resistem porque nasceram de algo mais profundo do que simples desejo; nasceram de propósito, de vocação, de sentido. Levantar-se depois de uma queda exige coragem e humildade.

Coragem para enfrentar novamente o caminho e humildade para reconhecer que o tropeço também faz parte da aprendizagem. Deus não nos abandona nesses momentos. Ao contrário, muitas vezes é justamente no chão da fragilidade que sentimos sua presença de forma mais próxima.

A queda nos ensina a caminhar com mais consciência, a fortalecer o espírito e a compreender que a perseverança também é uma forma de fé. Quem se levanta não é a mesma pessoa que caiu. Algo amadureceu no interior, algo se tornou mais resistente e mais verdadeiro.

Assim, os sonhos deixam de ser apenas desejos distantes e se transformam em convicções vividas. E quando finalmente retomamos o passo com serenidade, percebemos que a queda não diminuiu nossos sonhos.