19ª Semana da Fotografia de Caxias do Sul abre inscrições para espaços culturais interessados em receber exposições

Proposta neste ano é fazer uma Semana da Fotografia ainda mais colaborativa em Caxias do Sul Jônatas André de Araujo / Divulgação

A 19ª Semana da Fotografia de Caxias do Sul abriu chamamentos públicos para fotógrafos, artistas visuais e espaços culturais interessados em integrar a programação do evento, que ocorre em agosto. Promovida pela Secretaria Municipal da Cultura, por meio da Unidade de Artes Visuais, a iniciativa busca ampliar a participação de profissionais e instituições na construção da agenda.

O primeiro período de inscrições ocorre de 10 a 23 de março, voltado a espaços culturais da cidade interessados em receber exposições fotográficas presenciais. O cadastro deve ser feito por meio de formulário on-line. Já fotógrafos e artistas visuais poderão se inscrever para apresentar propostas de exposições individuais ou coletivas entre 16 de março e 18 de maio.

Outra ação prevista é a chamada para criação de uma fotografia com o tema “O território como extensão das relações humanas”, que integrará uma exposição projetada. As inscrições para essa etapa ocorrem de 22 de abril a 15 de junho.

Também será aberto, de 8 a 29 de junho, o período para que espaços culturais participem do “Projetáço”, ação que prevê projeções simultâneas de fotografias no Dia Mundial da Fotografia, celebrado em 19 de agosto.