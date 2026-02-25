Saiba quando serão os próximos desfiles cênicos da 35ª Festa da Uva, em Caxias do Sul

O corso alegórico será pela Rua Sinimbu. Porthus Junior / Agencia RBS

Com o tema El Filò dela Mama: o grande coração, os desfiles cênicos da 35ª Festa da Uva seguem neste semana, em Caxias do Sul. As apresentações ocorrem nesta quinta-feira (26), às 20h, e no domingo (1º), às 16h.

O corso alegórico será pela Rua Sinimbu, entre as ruas Alfredo Chaves e Dr.Montaury, com concentração a partir da Rua Vereador Mário Pezzi. O pré-desfile tem início uma hora antes do Desfile Cênico Musical. Uva e água são distribuídas para o público.

É possível acompanhar gratuitamente o desfile nas calçadas, já para quem quiser sentar na arquibancada, os ingressos custam R$ 100 e podem ser adquiridos no site Minha Entrada. Os bilhetes estão esgotados para o desfile desta quinta-feira (26). Já para o domingo (1º), ainda há ingressos disponíveis.

Crianças até 12 anos, mediante apresentação de documento oficial de identificação, pagam meia-entrada, no valor de R$ 50. A meia-entrada para estudantes e pessoas com 60 anos ou mais também será de R$ 50 por pessoa, sendo necessária a apresentação de carteira nacional de identificação dentro do prazo de validade e documento oficial de identificação.

Em caso de chuva, as apresentações desta semana serão transferidas para terça-feira (3), às 20h.

Leia Mais Quem são e como se caracterizam os artistas que interpretam o Monumento ao Imigrante e o Laçador na Festa da Uva, em Caxias

Confira as datas e horários dos próximos desfiles: