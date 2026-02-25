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Saiba quando serão os próximos desfiles cênicos da 35ª Festa da Uva, em Caxias do Sul

Com o tema "El Filò dela Mama: o grande coração", as apresentações ocorrem nesta quinta-feira e domingo

Camila de Oliveira

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