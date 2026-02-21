Saiba os horários e valores dos ingressos para a Festa da Uva de Caxias

Princesa Júlia Dalegrave Scopel, rainha Elisa dos Santos Pereira D'Mutti e princesa Letícia Comin da Silva. Porthus Junior / Agencia RBS

Com o tema Fruto de um sonho imigrante, a 35ª Festa da Uva ocorre até o dia 8 de março, em Caxias do Sul, com atrações culturais, musicais e gastronômicas.

Os Pavilhões estarão abertos para visitação de segunda a quinta-feira, das 14h às 22h; nas sextas-feiras, o horário será das 14h às 23h; aos sábados, das 10h às 23h; e, aos domingos, das 10h às 22h.

O ingresso para acesso custa R$ 30, mas haverá entrada gratuita nas segundas e terças-feiras. Estudantes e pessoas com 60 anos ou mais pagam meia-entrada.

Os ingressos podem ser adquiridos no site da Minha Entrada. O estacionamento custa R$ 20.

Ao todo, são 18 dias de festa, com exposição e distribuição de uvas, presença do trio de soberanas, além de shows nacionais. No primeiro fim de semana da festa, a dupla sertaneja Maiara & Maraisa e o cantor Panda abrem a sequência de shows. Os ingressos estão à venda pelo site da Minha Entrada.