Primeira edição do ano da Terça Cult, em Caxias do Sul, irá homenagear o universo musical feminino

O projeto Terça Cult, do Recreio da Juventude, em Caxias do Sul, abre a nova temporada no dia 10 de março com o espetáculo Universo Feminino. A apresentação ocorre às 20h, na Sede Social, e dá continuidade à trajetória do evento, que em dezembro alcançou a marca de 100 edições. Os ingressos custam R$ 8 e estão disponíveis pelo aplicativo do clube e nas secretarias das sedes Juventude e Arena Recreio.
Com produção do músico caxiense Dan Ferretti, o show reúne um repertório com sucessos da música brasileira e internacional. Sobem ao palco as cantoras Fran Duarte e Paola Delazzeri, em interpretações inspiradas em nomes como Alcione, Marília Mendonça, Ivete Sangalo e Gal Costa, entre outras referências femininas da música.
A edição também marca a passagem do Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, e propõe uma homenagem às mulheres por meio da música.