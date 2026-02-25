Primeira edição do ano da Terça Cult, em Caxias do Sul, irá homenagear o universo musical feminino

O projeto Terça Cult, do Recreio da Juventude, em Caxias do Sul, abre a nova temporada no dia 10 de março com o espetáculo Universo Feminino. A apresentação ocorre às 20h, na Sede Social, e dá continuidade à trajetória do evento, que em dezembro alcançou a marca de 100 edições. Os ingressos custam R$ 8 e estão disponíveis pelo aplicativo do clube e nas secretarias das sedes Juventude e Arena Recreio.