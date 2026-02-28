“Por 10, 20, 30 anos vamos estar aqui esperando por ele”: fãs viram noites em fila para aguardar Luan Santana em Caxias do Sul

Grupo de fãs na entrada dos Pavilhões da Festa da Uva na manhã deste sábado. Marcos Cardoso / Agencia RBS

O que você faria pelo seu ídolo? Pois ao menos 50 fãs do cantor sertanejo Luan Santana literalmente acamparam na frente dos Pavilhões da Festa da Uva, em Caxias do Sul, na espera do show dele na noite deste sábado (28) na 35ª Festa da Uva. Ele subirá ao palco com turnê Luan Ao Vivo na Lua. A apresentação marca o reencontro do cantor com o público da Serra após o show realizado em novembro de 2024, quando trouxe a turnê Luan City 2.0.

E foi ainda na quinta-feira (26) que a empresária Nicolli Luz Santanna, 27 anos, saiu de Porto Alegre ao lado de uma amiga, a estudante Laura Pantoja, 22. Elas chegaram a Caxias do Sul perto do meio-dia e ficaram acampadas nos Pavilhões. Dormiram em barracas, escutaram músicas do cantor e começaram a organizar a própria fila na entrada do Parque.

Nicolli acompanha o cantor há anos, o primeiro show foi em 2017. No ano passado, foi em todas as apresentações dele no Rio Grande do Sul, além de exibições em Curitiba e São Paulo. Para ela, as músicas de Luan Santana representam o amor.

— Para mim é a questão do carinho, eu vejo no Luan uma pessoa com caráter que eu admiro, um homem e pai de valores, um ser humano com bastante personalidade e que eu me identifico. Eu acho ele carinhoso, fofo.

E foi inclusive em um show do Luan Santana, em janeiro do ano passado, em Xangri-la, que as amigas se conheceram. Laura também esteve em todas as exibições dele no RS no ano passado e, neste sábado, vai ter a experiência de conhecer o sertanejo no camarim antes da apresentação:

— Estou bem nervosa. Foram muitos anos, muitas tentativas, frustrações, mas acredito que tudo tem um propósito, acontece no seu tempo, e era para acontecer aqui, estou bem feliz e animada.

Laura e Nicolli no aguardo do ídolo. Marcos Cardoso / Agencia RBS

“Eu não preciso te olhar pra te ter em meu mundo. Porque, aonde quer que eu vá, você está em tudo. Tudo, tudo que eu preciso. Te vivo”. Com esse refrão, Te vivo é a música favorita da dupla:

— Ele conseguiu elevar o nível do "eu te amo". É uma música que tem muito significado, é uma das minhas preferidas — explica Laura.

O amor pelo ídolo

A técnica de enfermagem caxiense Vitória Polidoro, 22, chegou ainda na sexta-feira (27) para esperar o cantor, logo após um plantão. Esse é o terceiro show de Luan Santana que ela vai acompanhar. Te esperando é a canção favorita e representa todo o seu amor pelo sul-mato-grossense.

— O Luan é vida para todas nós, como a música dele, ele é "incondicional", o amor por ele é incondicional, minha música preferida é "Te esperando", porque por 10, 20, 30 anos nós vamos estar aqui esperando por ele.

Kimberly e Vitória na entrada dos Pavilhões. Marcos Cardoso / Agencia RBS

A montadora Kimberly de Oliveira Dias, 23, chegou a dormir na fila, acordar, ir para o trabalho e voltou para os Pavilhões, tudo isso para acompanhar, mais uma vez, o artista que faz parte da sua rotina desde criança. Essa é a sexta apresentação que ela vai, também já esteve no Paraná, e em março vai para São Paulo.

— Ele representa felicidade, uma luz no fim do túnel, as músicas dele trazem muita calma, vontade de viver, acho que representa isso.

O show

O show de Luan Santana vai carregar um conceito futurista, que aposta em cenografia espacial, iluminação tecnológica e um repertório que equilibra sucessos consagrados e faixas mais recentes. Iniciada em abril de 2025, a turnê Luan Ao Vivo na Lua já passou por diversas cidades do Brasil e teve etapa internacional na Europa, com destaque para apresentações em Londres e Paris.

No setlist, o público pode esperar hits que marcaram gerações, como Meteoro, Morena, Quando a Bad Bater, Acordando o Prédio, Eu, Você, o Mar e Ela, Chuva de Arroz, Escreve Aí e Tudo Que Você Quiser.

Show do sertanejo é um dos mais aguardados da Festa da Uva. Gabriel Porangaba / Divulgação