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“Por 10, 20, 30 anos vamos estar aqui esperando por ele”: fãs viram noites em fila para aguardar Luan Santana em Caxias do Sul

O cantor do Mato Grosso do Sul é uma das principais atrações da 35ª Festa da Uva e sobe ao palco na noite deste sábado

Marcos Cardoso

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