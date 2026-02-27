Piso especial, LED em formato de uva e novos setores temáticos: como é a estrutura dos shows da Festa da Uva

Entre as principais novidades está a instalação do piso easyfloor. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A área de shows da Festa Nacional da Uva apresenta novidades significativas neste ano em Caxias do Sul. A arena de rodeios passou por uma reformulação para proporcionar mais conforto ao público e qualificar a experiência sonora e visual dos espetáculos. A realização dos shows nacionais está a cargo da GDO Produções, empresa com mais de 30 anos de atuação no mercado e responsável por mais de cinco mil eventos nos três estados do sul do Brasil.

Segundo a coordenadora de marketing da GDO, Camila Strada, o principal desafio foi transformar a cancha — espaço originalmente não projetado para grandes apresentações — em uma arena adaptada para receber artistas de projeção nacional. Nesta sexta-feira (27) sobem ao palco Orochi, MC Cabelinho e MC Daniel; no sábado (28), Luan Santana e, domingo (1º), Armandinho e Raimundos.

Entre as principais novidades está a instalação do piso easyfloor, estrutura utilizada em grandes eventos e em shows em estádios de futebol para proteger o gramado, permitindo ventilação. Em Caxias, o material foi aplicado para substituir o tradicional chão batido da arena.

— Foi pensado justamente no conforto, para que a pessoa possa assistir ao show e não se preocupar com sujeira no calçado. Uma das reclamações que chegou até nós era a questão do barro e da poeira — destaca Camila.

Painel em formato de uva e reforço na acústica

Outro destaque da área são os painéis de LED em formato de uva, um em cada lado do palco, criados especialmente para a festa. A estrutura foi desenvolvida em parceria com a empresa Impacto, responsável pelo som e iluminação, buscando agregar identidade visual ao evento.

—A gente tentou trazer algo diferente para a Festa da Uva. Como trabalhamos com grandes artistas, é exigência que o som seja o melhor possível — explica a coordenadora.

Ao fundo, painéis de LED em formato de uva. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A preocupação com a acústica levou à instalação de duas linhas de som: uma próxima ao palco e outra da metade da arena até o fundo, estrategicamente posicionadas para evitar eco e garantir qualidade sonora uniforme. Como o espaço é mais comprido do que largo, também foram instalados painéis de LED a partir da metade da pista, assegurando visibilidade a quem acompanha os shows das áreas mais distantes.

Setores variam conforme o perfil do show

A arena conta com diferentes setores e layouts, adaptados conforme o público esperado em cada noite. Ao todo, são cinco mapas para os sete dias de programação, com formatos que se repetem em algumas datas. Segundo a coordenadora de marketing, 10 profissionais participam diretamente do planejamento dos layouts, em diálogo com a organização da festa.

A GDO apostou em experiências segmentadas, que incluem setores open bar e, em alguns dias, open food. No setor premium open bar e open food, há área de descanso, alimentação liberada, com massas, risotos, doces, frios e uva à disposição do público.

No show de Luan Santana, neste sábado, por exemplo, foi criado o setor "front-fã", mais próximo do palco, com open food e bebidas não alcoólicas, permitindo o acesso de menores de idade. Entre os diferenciais do setor premium está ainda o acesso à passarela e a um espaço lateral na altura do palco, proporcionando ao público um ângulo diferenciado para acompanhar o artista.

A estrutura de sanitários também foi ampliada e passou a contar com cobertura. A quantidade de unidades varia conforme o tipo de setor, sendo maior nas áreas open bar para atender à demanda.

Programação já está em andamento

A programação de shows nacionais começou no último sábado (21), com Panda e Maiara & Maraisa. Nesta sexta-feira sobem ao palco Orochi, MC Cabelinho e MC Daniel. No sábado é a vez de Luan Santana e, no domingo, as apresentações são de Armandinho e Raimundos.

Show de Maiara & Maraisa ocorreu no último sábado (21). Neimar De Cesero / Agencia RBS

A agenda segue em 6 de março com Henrique & Juliano; no dia 7, com Alexandre Pires, com o projeto Pagonejo, e Matogrosso & Mathias; e se encerra em 8 de março com um bailão à tarde, reunindo Rainha Musical, San Marino e Tchê Garotos.