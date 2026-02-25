Pavilhões da Festa da Uva têm entrada gratuita às segundas e terças-feiras, em Caxias do Sul

Parque de Eventos da Festa da Uva fica localizado na Rua Ludovíco Cavinato, no bairro Nossa Senhora da Saúde. Porthus Junior / Agencia RBS

A 35ª Festa Nacional da Uva segue com programação até o dia 8 de março, em Caxias do Sul. E os visitantes podem acessar o Parque Mário Bernardino Ramos de forma gratuita, nas segundas e terças-feiras.

Nos dias de gratuidade é incentivada a doação de um quilo de alimento não perecível. As doações serão destinadas ao Banco de Alimentos do município. A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso da comunidade à Festa da Uva e, ao mesmo tempo, estimular a solidariedade.

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Nos demais dias, os ingressos custam R$ 30, e a meia-entrada R$ 15. Os bilhetes podem ser adquiridos no site Minha Entrada. O estacionamento custa R$ 20.