Pavilhões da Festa da Uva têm entrada gratuita às segundas e terças-feiras, em Caxias do Sul

A 35ª Festa Nacional da Uva segue com programação até o dia 8 de março, em Caxias do Sul. E os visitantes podem acessar o Parque Mário Bernardino Ramos de forma gratuita, nas segundas e terças-feiras.
Nos dias de gratuidade é incentivada a doação de um quilo de alimento não perecível. As doações serão destinadas ao Banco de Alimentos do município. A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso da comunidade à Festa da Uva e, ao mesmo tempo, estimular a solidariedade.
Nos demais dias, os ingressos custam R$ 30, e a meia-entrada R$ 15. Os bilhetes podem ser adquiridos no site Minha Entrada. O estacionamento custa R$ 20.
Os Pavilhões estão abertos de segunda a quinta-feira, das 14h às 22h. Nas sextas-feiras, o horário é das 14h às 23h e, aos sábados, das 10h às 23h. Nos domingos, o parque abre das 10h às 22h.