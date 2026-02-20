Orquestra Municipal de Sopros leva concerto de clássicos e trilhas do cinema à Praça CEU, neste domingo, em Caxias

A Orquestra Municipal de Sopros apresenta neste domingo (22), às 10h30min, o concerto Trilhas e Tradições – Um Passeio Musical, na Praça CEU, em Caxias do Sul. A apresentação integra a série Caxias do Som, que busca aproximar a orquestra do público com programas acessíveis em diferentes espaços da cidade. A entrada é gratuita.
Sob regência de Gilberto Salvagni e com o clarinetista Elisier Palhano Leme como solista, o repertório propõe uma viagem por países e estilos musicais. O programa inicia com Aquarela do Brasil, de Ary Barroso, passa pela italiana Funiculì Funiculà e por Tritsch-Tratsch Polka, de Johann Strauss II, além de obras como Barra do Ribeiro e Merceditas, que destacam ritmos regionais sulistas.
Na segunda parte, o concerto reúne arranjos sinfônicos de sucessos da música pop e trilhas do cinema, como Queen in Concert, Abbey Road: A Symphonic Portrait e temas de produções como Tom & Jerry, Pirates of the Caribbean, Back to the Future e Star Wars.