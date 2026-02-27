Mamonas Assassinas em Caxias: passagem pela cidade teve antepenúltimo show antes do acidente e jogo de futebol no interior

Show dos Mamonas em Caxias do Sul, na 21ª Festa da Uva, foi o antepenúltimo a história da banda e ocorreu dois dias antes do acidente aéreo que vitimou o quinteto Porthus Junior / Agencia RBS

“Joinha, joinha, chupetão, Caxias!”

A saudação do vocalista Dinho, anunciando o refrão de Chópis Centis (Quanta gente, quanta alegria!) fez pular e gritar os quase 23 mil caxienses que naquela noite de quinta-feira, 29 de fevereiro de 1996, foram aos Pavilhões da Festa da Uva curtir aquele que seria o antepenúltimo show dos Mamonas Assassinas. Dois dias depois, um acidente aéreo vitimou o quinteto na Serra da Cantareira, em São Paulo, pondo um fim trágico a um dos capítulos mais alegres da história da música brasileira.

Era a 21ª edição da Festa, marcada naquele ano pela estreia do espetáculo Som & Luz e do Palácio das Uvas. Além dos rapazes de Guarulhos, a única atração nacional foi o cantor Amado Batista.

O ingresso para ver os Mamonas custava R$ 10 (R$ 70 se corrigido para os dias atuais). E os ambulantes vendiam capas de chuva a R$ 2, embora a chuva fina não tenha atrapalhado o show, que durou pouco mais de uma hora.

Após Chópis Centis, o repertório seguiu com Sabão Cra Crá e Robocop Gay, com direito a striptease de Dinho, que encerrava a música apenas de sunga.

O tecladista, Júlio Rezek, surgiu com uma camisa do Juventude, que no ano anterior havia estreado na primeira divisão nacional. Os principais sucessos ficaram para o final: Pelados em Santos fechou o set list, enquanto Vira Vira foi a escolhida para o bis.

A designer Paula Vieira, hoje com 35 anos, recorda que aquele foi o primeiro show que assistiu na vida, boa parte dele nos ombros do tio que a levou. Mesmo tendo apenas cinco anos na época, há momentos que a caxiense lembra como se não houvesse se passado três décadas:

— Meu irmão, meus primos e eu adorávamos a banda. Meus pais não gostavam muito das letras, mas como eles viam que a gente não entendia, não se importavam tanto. Do show eu lembro dos Pavilhões mega lotados, de telões em preto e branco e do meu tio me erguer nos ombros na hora que o Dinho usava a fantasia de coelho, porque eu estava com uma igual a dele.

Tão intensas e divertidas quanto foram as vidas de Dinho, Samuel, Júlio, Bento e Sérgio foram as viagens da banda Brasil afora, segundo quem viu quase tudo de perto.

A gestora cultural caxiense Angela Martins e seu marido na época, Carlos Troian, o Carlão, eram donos da produtora Palco 1, e foram os primeiros contratantes a acreditar no real potencial dos Mamonas, antes até do CD de estreia chegar às lojas.

Tendo escutado apenas uma demo oferecida pelo icônico produtor Rick Bonadio (a quem já conheciam por trabalharem antes com o Kid Abelha), os caxienses adquiriram os direitos de produção dos shows da turnê de lançamento do primeiro álbum.

— Quando a fita demo com as quatro primeiras músicas que eles gravaram chegou até nós da Palco 1, o meu filho que tinha 10 anos na época se apaixonou pelos Mamonas. Foi por causa dele que a gente decidiu bancar a aposta e adquirir os direitos de produção de 150 shows deles. Ao longo daquele ano, nós convivemos muito mais com eles do que os próprios empresários. E eles eram pessoas muito diferentes de todas as outras que eu conheci no meio artístico. Fora do palco eram ainda mais irreverentes, provocavam situações absurdamente engraçadas onde quer que estivessem — conta Angela, que mora em Bento Gonçalves.

Não foi coincidência, portanto, que a turnê tivesse suas últimas datas oficiais em Caxias do Sul, terra da Palco 1, e Piracicaba, cidade próxima a Guarulhos, no dia seguinte. Aquele que acabou por ser o último show, em Brasília, foi negociado à parte pelo empresário, sem envolvimento da Palco 1 (o que acabaria por tirar das duas últimas viagens o casal caxiense, que ficou na cidade natal para antecipar as férias).

— Há memórias muito bonitas, é claro, mas há também algumas que a gente preferiria ter esquecido, que envolvem o velório, liberação dos corpos e outras questões. Mas aqueles guris me proporcionaram a época mais divertida da minha vida. Foram os meus melhores amigos — emociona-se Angela Martins.

A última "pelada" foi no interior de Caxias

Músicos dos Mamonas Assassinas e parte da equipe que acompanhava a band ana turnê reunida para uma partida de futebol na 3ª Légua, em Caxias, na sede campestre da Randon Acervo Memorial Randon / Divulgação

A passagem dos Mamonas Assassinas por Caxias do Sul acabou por marcar aquela que seria a última vez em que os músicos reuniram membros do staff para uma partida de futebol, hobby que praticavam sempre que houvesse tempo e um campo disponível.

Foi no mesmo dia do show nos Pavilhões. Por volta das 14h, a partida ocorreu na sede campestre da Associação Randon e está registrada em uma foto que reúne a turma que foi a campo com fardamento do time de associados.

Milton Corlatti, atual gestor do Parque de Eventos da Festa da Uva participou do jogo. Mais do que isso, estar com os músicos em Caxias foi o ponto culminante de uma aventura vivida ao longo de algumas semanas, em que a família Corlatti embarcou na turnê à convite dos amigos Carlão e Angela, da Palco 1.

Katiúcia Corlatti com uma das fotos que tirou junto com o grupo ao longo dos dias em que pôde, junto com a família, viajar com a equipe de produção da banda Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Com 14 anos na época, Katiúcia Corlatti, filha de Milton, ainda guarda uma camiseta autografada e três álbuns de fotografias que tirou na época, muitas delas ao lado do palco, de onde assistiu a shows no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nos restaurantes dos hotéis ou nos camarins, Katiúcia pôde conhecer um pouco da intimidade dos ídolos.

Dinho, diz ela, era engraçado o tempo todo. Sérgio Reoli, o baterista, era o mais querido. Bento Hinoto, guitarrista, o mais reservado. À sua maneira, todos eles, quando não estavam diante de plateias alucinadas, eram calmos.

— Nenhum deles bebia nada alcoólico e todos eram muito tranquilos, mesmo naquele momento em que o sucesso era absurdo. As fãs dormiam em frente aos hoteis, e quando chegava a van em que a gente ia com a produção, que não era a mesma em que os músicos viajavam, elas batiam nos vidros e balançavam o veículo que só faltava virar. Mas também pude vê-los muito sérios em diversos momentos, especialmente o Dinho quando ia para trás do palco no meio de alguma passagem instrumental. Ele se mantinha muito concentrado.

Katiúcia registrou, nos bastidores do show em Caxias, o tecladista Júlio Rasec caracterizado como a Maria, da música "Vira Vira", com a camisa do Juventude Ariéli Ziegler / Agencia RBS

A mesma sorte de ter interagido com os ídolos faltou ao trio de soberanas da 21ª Festa da Uva. A rainha, Patrícia Horn Pezzi Zambiazi, conta que ela e as duas princesas, Marcia Maróstica e Valéria Weiss assistiram ao show do alto de um trio elétrico, e não conseguiram chegar até o camarim antes dos músicos deixarem o local rumo ao Alfred Hotel, onde pernoitaram.

— Nós três gostávamos muito da banda, mas admirávamos ainda mais a trajetória que eles construíram, saindo de uma cidade do interior para conquistar o Brasil. Eu tinha muita vontade de poder dar pessoalmente as boas-vindas a Caxias do Sul e falar sobre essa admiração, mas havia tanta gente nos Pavilhões naquela noite, e a estrutura não era nem perto do que se tem hoje para os grande shows, que demorou muito para a gente poder se deslocar até o camarim. Quando chegamos, infelizmente eles já tinham ido embora. Mas acredito que eles teriam sido muito simpáticos e receptivos, pela personalidade que eles tinham.

Um fenômeno explicado em números

Mamonas Assassinas venderam mais de 2,4 milhões de cópias do álbum homônimo, lançado em 1995 Fernando Sampaio / Estadão Conteúdo

Qualquer pessoa que não fosse nascida ou fosse muito pequena em meados dos anos 1990 pode não ter a real dimensão da fama que alcançou em vida o Mamonas Assassinas naqueles oito meses que separaram o lançamento do álbum homônimo, no dia 23 de junho de 1995, até a morte do quinteto na Serra da Cantareira. A seguir, a reportagem elenca alguns números que podem ajudar a explicar o tamanho do sucesso alcançado de forma meteórica.

2,4 milhões de cópias vendidas

O álbum Mamonas Assassinas alcançou a marca de 2,4 milhões de cópias vendidas — desempenho frequentemente apontado, à época, como recorde mundial de vendas no menor intervalo de tempo. Em números gerais, o álbum mais vendido da história, no Brasil, é o Xou da Xuxa 3, de 1988 (3,7 milhões). Outros artistas e bandas que nos anos 1990 lançaram álbuns que tiveram números parecidos aos dos Mamonas são Éo Tchan, Terra Samba, Sandy e Junior e Leandro e Leonardo.

25 mil cópias em 12 horas

Mesmo com o auge durando apenas oito meses, o álbum Mamonas Assassinas bateu o recorde brasileiro de vendas em um único dia: 25 mil exemplares comercializados em apenas 12 horas. Para os padrões da década de 1990, era um desempenho fora da curva até mesmo para artistas consagrados.

47 pontos no Ibope

A passagem dos Mamonas pelo Domingo Legal, apresentado por Gugu Liberato no SBT, registrou picos de 47 pontos de audiência — a segunda maior marca da história da emissora até então. A televisão amplificou o fenômeno numa época em que não havia redes sociais e a internet ainda engatinhava no Brasil.

Maior sucesso

Principal hit, Pelados em Santos foi o motor da explosão comercial dos Mamonas Assassinas. A faixa liderou execuções nas rádios brasileiras em 1995, teve exibição massiva na televisão e se tornou presença constante em festas, escolas e estádios. Mesmo 30 anos depois, a música soma mais de 60 milhões de execuções apenas no Spotify, enquanto o clipe oficial supera 10 milhões de views no YouTube.

Outros shows no Estado

A única turnê dos Mamonas Assassinas pelo Brasil, iniciada em agosto de 1995, incluiu algumas cidades gaúchas além de Caxias do Sul, onde fariam o seu show derradeiro no Estado.

Entre as apresentações dos paulistas em terras gaúchas estão shows em Santa Maria (15/2/1996), Bento Gonçalves (4/2/1996, na Fenavinho), Passo Fundo (14/2/1996) e Xangri-lá (9/2/1996), na primeira edição do Planeta Atlântida.

Em Porto Alegre, o único show dos Mamonas ocorreu no ano anterior, no Ginásio Gigantinho, em 1º de novembro de 1995, para um público total ainda acanhado, de cerca de 6 mil pessoas.