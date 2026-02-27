Cultura e Lazer

Bastidores
Notícia

Mamonas Assassinas em Caxias: passagem pela cidade teve antepenúltimo show antes do acidente e jogo de futebol no interior

Caxienses que conviveram com a banda recordam momentos vividos junto com os músicos que não precisaram de mais do que um ano para marcar para sempre uma geração. Acidente na Serra da Cantareira aconteceu dois dias após a apresentação nos Pavilhões

Andrei Andrade

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS