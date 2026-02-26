Luan Santana volta a Caxias do Sul neste sábado, com turnê futurista na Festa da Uva

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Repertório que equilibra sucessos consagrados e faixas mais recentes. Gabriel Porangaba / Divulgação

Um dos artistas mais ouvidos do Brasil, Luan Santana retorna a Caxias do Sul neste sábado (28) para subir ao palco da Festa da Uva com a turnê Luan Ao Vivo na Lua. A apresentação marca o reencontro do cantor com o público da Serra após o show realizado em novembro de 2024, quando trouxe a turnê Luan City 2.0.

Desta vez, o artista desembarca na festa com um espetáculo de conceito futurista, que aposta em cenografia espacial, iluminação tecnológica e um repertório que equilibra sucessos consagrados e faixas mais recentes. Iniciada em abril de 2025, a turnê já passou por diversas cidades do Brasil e teve etapa internacional na Europa, com destaque para apresentações em Londres e Paris.

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No setlist, o público pode esperar hits que marcaram gerações, como Meteoro, Morena, Quando a Bad Bater, Acordando o Prédio, Eu, Você, o Mar e Ela, Chuva de Arroz, Escreve Aí e Tudo Que Você Quiser. O show também costuma trazer clássicos, reunindo músicas como Te Vivo, Te Esperando, Sinais e Você Não Sabe o Que é Amor, além de faixas do projeto atual, como Meio Termo, Abalo Emocional, Clone, Ambiente Errado, Erro Planejado e Coração Cigano.

Momento especial na carreira

A apresentação em Caxias ocorre em um momento simbólico para Luan Santana. Nos dias 13 e 14 de março, ele estreia no Allianz Parque, em São Paulo, os dois megashows da turnê Registro Histórico, projeto que celebra seus 18 anos de carreira. O espetáculo promete revisitar os grandes clássicos que marcaram sua trajetória, com nostalgia e homenagens aos fãs que acompanham o cantor desde o início.

Natural de Campo Grande (MS), onde nasceu em 13 de março de 1991, Luan começou a cantar ainda na infância, incentivado pela família. Subiu ao palco pela primeira vez em 2007, na cidade de Bela Vista (MS), e ganhou projeção nacional a partir de 2009, com o hit Meteoro. Ao longo da carreira, acumulou prêmios importantes, incluindo Grammy Latino e múltiplas premiações nacionais, além de discos de platina.

Com números expressivos na carreira, o cantor consolidou-se como um dos principais nomes do pop e do sertanejo contemporâneo.

Agende-se

O quê: show com Luan Santana

show com Luan Santana Quando: sábado (28), a partir das 20h (horário de abertura dos portões).

sábado (28), a partir das 20h (horário de abertura dos portões). Onde: Parque de Eventos da Festa da Uva

Parque de Eventos da Festa da Uva Quanto: ingressos partem de R$ 40 (arena) até R$ 450 (front fã), pelo site GuichêWeb.

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