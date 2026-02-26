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Luan Santana volta a Caxias do Sul neste sábado, com turnê futurista na Festa da Uva

Cantor se apresenta com o espetáculo “Luan Ao Vivo na Lua” e vive fase marcante da carreira

Pablo Ribeiro

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