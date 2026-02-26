Já virou tradição: público chega cedo para garantir um bom lugar para assistir ao desfile cênico em Caxias do Sul

O desfile começaria às 20h, mas às 18h já havia moradores acomodados nos melhores lugares da via. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Os desfiles cênicos noturnos da 35ª Festa Nacional da Uva começam apenas às 20h, mas horas antes já tem gente acomodada em cadeiras de praia nas calçadas da Sinimbu para garantir um bom lugar. Um exemplo é o que ocorreu nesta quinta-feira (26), quando a apresentação com o tema El Filò dela Mama: o grande coração estava prevista.

Por volta das 18h, duas horas antes da apresentação, a aposentada Salete Baptista Azevedo, 63 anos, moradora do bairro Diamantino, já havia garantido um bom lugar. Ela veio mais cedo para o Centro para comprar cadeiras de praia e acompanhar pela terceira vez o desfile, garantindo um espaço especial, bem ao lado da Catedral Santa Teresa.

— Como é uma festa da nossa cidade, gosto de vir prestigiar. Já venho há anos, sempre acho lindo. Tenho paixão em assistir esses desfiles — contou.

Salete garantiu cadeiras de praia para assistir o espetáculo de forma mais confortável. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

De tantas vezes que já viu o espetáculo deste ano, já tem até atrações favoritas.

— Gosto muito da alegoria que tem o padre João Schiavo e a das soberanas, elas são lindas e muito queridas, umas amadas — comentou Salete.

Casal veio para o Centro exclusivamente para assistir o desfile. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Já o casal de aposentados Luzia Azevedo, 65, e João Silvério, 58, veio para assistir pela primeira vez neste ano. Eles escolheram o ponto com a Rua Dr. Montaury para não perder nenhum momento.

— Viemos cedo para pegar um bom lugar. Já é minha tradição vir assistir aos desfiles. Venho todos os anos, tenho até umas amigas que vão participar nessa edição — destacou Luzia.

Thais e Jaqueline já participaram de outras edições do desfile como figurantes. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

E falando em participações, as amigas Thais Matias, 32, e Jaqueline Pereira, 30, já foram figurantes do desfile em outros anos através do CTG Paixão Côrtes, mas, em 2026, não conseguiram alinhar as agendas. Contudo, não deixaram de prestigiar o evento e celebrar a festividade.

— Além de trazer um pouco da história da cidade, atrai muitos turistas. É um bom atrativo da Festa e movimenta a economia local — disse Thais.

Para Jaqueline, o que lhe chamou atenção nos últimos espetáculos da Festa foi a representatividade de outras etnias, que também ajudam a manter a cidade viva.

— De uns anos para cá, eles têm mudado um pouco o cenário. Antes era bastante focado nos imigrantes alemães e italianos, agora tem outras etnias. Porque Caxias é uma cidade relativamente nova e recebemos pessoas de muitos lugares, principalmente por ser um polo industrial. Espero que a representatividade desses outros povos continue estando presente no desfile — salientou.

Daiane já guardava lugares para família na frente das grades Ariéli Ziegler / Agencia RBS

E teve quem também aproveitou o fim da jornada de trabalho para ficar no Centro. Foi o caso da analista financeira e RH Daiane Pereira, 36, que estava sentada próxima das grades, aguardando a família que se organizou para assistir o show.

— Já estávamos nos organizando para vir, e nesta quinta o tempo está bom, então estou aguardando eles. Já virou uma tradição nossa. Também vamos nos Pavilhões visitar a feira, gostamos de prestigiar o evento — pontuou.

O desfile

Sob a direção artística de Fábio Cuelli, os desfiles cênicos deste ano retratam a imigração italiana na Serra gaúcha e celebram os 95 anos da Festa da Uva.

As alas retratam um filó, composto por moradores de distritos e comunidades do interior. Alegorias e figurinos fazem alusão à produção típica de cada comunidade, como os ovos em Ana Rech, o milho em Fazenda Souza, a massa em Forqueta e os doces em Galópolis.

Tradicionalmente, o espetáculo é fechado pelo carro alegórico com o trio de soberanas, formado pela rainha Elisa dos Santos Pereira D'Mutti e pelas princesas Júlia Dalegrave Scopel e Letícia Comin da Silva.

O corso alegórico será pela Rua Sinimbu, entre as ruas Alfredo Chaves e Dr. Montaury, com concentração a partir da Rua Vereador Mário Pezzi. O pré-desfile tem início uma hora antes do Desfile Cênico Musical. Uva e água são distribuídas para o público.

É possível acompanhar gratuitamente o desfile nas calçadas, já para quem quiser sentar na arquibancada, os ingressos custam R$ 100 e podem ser adquiridos no site Minha Entrada. Os bilhetes estão esgotados para o desfile desta quinta-feira (26). Para o domingo (1º) ainda há ingressos disponíveis.

Crianças até 12 anos, mediante apresentação de documento oficial de identificação, pagam meia-entrada, no valor de R$ 50. A meia-entrada para estudantes e pessoas com 60 anos ou mais também será de R$ 50 por pessoa, sendo necessária a apresentação de carteira nacional de identificação dentro do prazo de validade e documento oficial de identificação.

Em caso de chuva, as apresentações desta semana serão transferidas para terça-feira (3), às 20h.

Confira as datas e horários dos próximos desfiles:

Quinta-feira (26), às 20h

Domingo (1º), às 16h

5 de março (quinta-feira), às 20h