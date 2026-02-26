Cultura e Lazer

35ª Festa da Uva
Notícia

Já virou tradição: público chega cedo para garantir um bom lugar para assistir ao desfile cênico em Caxias do Sul

Com ingressos esgotados nas arquibancadas, grande parte da população leva cadeiras de praia para prestigiar o evento pelas calçadas da Sinimbu. 

Renata Oliveira Silva

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