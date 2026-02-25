Cultura e Lazer

Criatividade
Notícia

Exposição na Galeria de Arte da UCS apresenta coleções criadas por estudantes de moda

Mostra reúne criações apresentadas no 24º Concurso UCS/Cootegal, com visitação gratuita até 5 de março

Gabriela Alves

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