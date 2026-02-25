Exposição na Galeria de Arte da UCS apresenta coleções criadas por estudantes de moda

Onze criações dos estudantes do curso de Moda da Universidade de Caxias do Sul (UCS) estão em exposição aberta ao público até o dia 5 de março, próxima quinta-feira, na Galeria de Arte do Bloco J. A mostra conta com uma criação de cada aluno e todas elas integraram o 24º Concurso UCS/Cootegal, realizado em novembro de 2025.

As coleções foram desenvolvidas na disciplina de Criação V e a proposta foi de que cada um revisitasse suas lembranças da juventude, por meio de lugares, afetos, referências estéticas e culturais, e as traduzissem em texturas, cores e formas.

Entre as acadêmicas que participam da mostra estão as vencedoras da 24ª edição do concurso UCS/Cootegal: Vitória Gomes Mardero, com a coleção Yojiki (1º lugar e as duas menções honrosas), Gabrieli Milano Tomaz, com a criação Veraníqua – Relíquias de um Verão Ancestral, e Maria Luiza Sarate, com Passarim.

A mostra pode ser visitada de segunda à sexta-feira, das 8h às 22h30min, com entrada franca.

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