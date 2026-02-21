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Estreia nesta segunda-feira, em Bento Gonçalves, série que destaca a trajetória de quatro musicistas da região

Produção integra o projeto "Le Farfalle – Mulheres da Música", realizado pelo grupo musical em parceria com a historiadora Cristine Tedesco. Exibições ocorrem no Movie Artes Cinema, no Shopping Bento

Andrei Andrade

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