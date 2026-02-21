Estreia nesta segunda-feira, em Bento Gonçalves, série que destaca a trajetória de quatro musicistas da região

Quarteto LeFarfalle (nas pontas) com a musicista Mara Eluiza Manzoni Uliana e a historiadora Cristine Tedesco Zeto Teloken / Divulgação

O grupo Le Farfalle apresenta nesta segunda-feira, às 20h30min, a série em quatro documentários que presta tributo à contribuição de quatro musicistas para a cultura de Bento Gonçalves e da região e sua resistência em uma cena marcada pelo machismo sob diversos aspectos. A exibição será no Movie Arte Cinema, do Shopping Bento, com entrada gratuita, a partir das 20h30min. Os ingressos devem ser retirados na bilheteria, com uma hora de antecedência.

Os filmes trazem entrevistas conduzidas pela historiadora e produtora cultural Cristine Tedesco com as musicistas Rita Dambros Gasperin, Juraci De Mozzi Andreis, Mara Eluiza Manzoni Uliana e Inês Rizzardo. As produções destacam seus percursos marcados pela dedicação à música, seja como instrumentistas, cantoras ou formadoras de novos intérpretes.

- As entrevistas revelaram distintas desigualdades de gênero que enfrentaram em suas trajetórias artísticas, como quando eram reprimidas por suas famílias ou pela sociedade por dedicar o tempo livre para tocar gaita e cantar. Além disso, a discriminação em relação à atuação das mulheres nos ambientes de produção musical foi mais um aspecto entre as inúmeras dificuldades para que essas mulheres pudessem se inserir no contexto das gravadoras, dos produtores musicais e dos eventos - destaca Cristine Tedesco.

Rita Dambros Gasperin é fundadora e solista do Grupo Ricordi desde 1980; Juraci De Mozzi Andreis, autodidata na gaita desde os anos 1960, criou um coro feminino com apresentações em diferentes espaços culturais da região; Mara Eluiza Manzoni Uliana se dedica ao canto de músicas de origem folclórica italiana desde a infância e participou da fundação do grupo Ragazzi dei Monti, enquanto Inês Rizzardo atua como coralista e desde a adolescência integra grupos de danças folclóricas italianas.

Além dos documentários, a programação inclui a exibição de dez videoclipes do grupo LeFarfalle, que é formado por Luciane Beatriz Staub (Miqüí), Paloma Trevisan, Marines Mussoi (Mari) e Bibiana Petek. Todo o conteúdo visual será disponibilizado em março no canal do Le Farfalle no YouTube. Também em março será lançado um livro digital com todo o conteúdo das entrevistas.