Estação Téti, em Caxias do Sul, terá programação inspirada na Festa da Uva nos próximos dois sábados

Show musical brincante Talian’arte per Bambini, com Cibele Tedesco Leandra Romani / Divulgação

A Estação Téti está com uma programação especial inspirada na Festa da Uva nos próximos dois sábados, dias 28 de fevereiro e 7 de março, com atividades lúdicas voltadas às famílias e à criançada. As ações ocorrem na sede do centro cultural na Estação Férrea, em Caxias do Sul (Rua Augusto Pestana, 145).

Neste sábado (28), das 14h às 18h, a programação inclui Mini Jogos Coloniais, com brincadeiras como passeio de carriola, chute na mastela, fazer bigoli e pisa da uva, além do show musical brincante Talian’arte per Bambini, com Cibele Tedesco. Também haverá distribuição de uvas e cardápio temático com cuca de uva e grostoli.

No dia 7 de março, as atividades iniciam às 10h30min com a oficina “Mão na Massa: Agnoline”, seguida de almoço com sopa de agnoline ao meio-dia. Às 14h, ocorre a oficina de criação de vestidos de rainhas e princesas da Festa da Uva para bonecas, com desfile e escolha simbólica de soberanas.