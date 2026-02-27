Cultura e Lazer

Arte para a infância
Notícia

Estação Téti, em Caxias do Sul, terá programação inspirada na Festa da Uva nos próximos dois sábados

Atividades ocorrem nos sábados 28 de fevereiro e 7 de março na Estação Férrea, com ingressos a partir de R$ 50.

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS