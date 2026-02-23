Espetáculo Som & Luz “Oblívio” encanta o público na primeira noite de apresentação na Festa da Uva 2026, em Caxias

O fogo é o elemento condutor da narrativa do espetáculo 'Som & Luz - Oblívio'. Ariéli Ziegler / Agência RBS

Com um olhar voltado para a ancestralidade e a constante reinvenção de Caxias do Sul ao longo do tempo, o espetáculo Som & Luz encantou o público na noite deste domingo (22) durante a programação da Festa Nacional da Uva. Oblívio estreou no Jardim das Réplicas, dentro do Parque de Eventos, tendo como fio condutor o elemento fogo.

O espetáculo apresentou uma narrativa construída em sete movimentos. A chama conduziu os espectadores desde a fogueira kaingang e os primeiros habitantes da região, passando pela chegada dos imigrantes que cruzaram o oceano em busca de novas oportunidades, até os ciclos de desenvolvimento que marcaram a consolidação do município.

Com direção de Zica Stockmans, a encenação percorreu momentos emblemáticos, como a expansão urbana impulsionada pelo trem, o crescimento industrial simbolizado pelas chaminés e o período em que a cidade se destacou pela produção de material bélico.

Durante o percurso, o fogo assume diferentes significados: acolhimento, transformação, progresso e, em sua face mais sombria, destruição e memória de episódios trágicos.

Casal de imigrantes é representado durante a apresentação. Ariéli Ziegler / Agência RBS

A narrativa avança até 2026, destacando o papel do fogo como força que transforma, renova e reinventa, metáfora de uma metrópole que produz, acolhe e se reinventa continuamente. O desfecho dialoga com a celebração da colheita e com o espírito comunitário que marca a Festa da Uva.

Neste ano, o principal diferencial em relação à edição de 2024 é o incremento na quantidade de artistas: eram 30, agora serão 45. E o número total de pessoas envolvidas passou de 50 para 100. A trilha sonora é executada ao vivo ao longo de toda a atração, pelos músicos e compositores dos temas originais, Beto Scopel, Rafa De Boni e Vitinho Manske.

— A estreia sempre dá aquele frio na barriga, mas nós tivemos um bom público. A plateia praticamente lotada. Foi um espetáculo lindo, a gente sentiu a energia da plateia, o público emocionado também. E esperamos essa mesma energia para os demais seis espetáculos que vão ocorrer até o dia 5 de março — destacou Carina Monteiro, coordenadora de cultura do Sesc Caxias do Sul, que realiza o espetáculo.

Arte e história

Quem acompanhou a primeira noite do espetáculo gostou do que assistiu. Seja pelo simbolismo histórico ou pela rica composição visual, Oblívio capturou a atenção do público do início ao fim.

A produtora cultural Kacau Soares veio de Porto Alegre para curtir a Festa da Uva, mas a escolha do dia para visitar o evento se deu justamente por conta do interesse em conferir o espetáculo.

— Eu vi que tinha uma apresentação cultural que contava a história, então eu vim pra ver esse espetáculo e saio muito surpreendida. Além de contar a história, conta problemáticas, traz uma memória e traz reconhecimento de outros povos — conta.

A paulista e também produtora cultural Lili Costa considera que o espetáculo trouxe um olhar amplo para a contextualização histórica da cidade e reforçou a arte local.

— Muito importante trazer a temática dos povos originários, iniciando toda essa trajetória que muitas vezes é esquecida. Isso demonstra ainda mais o potencial artístico que Caxias tem — considera.

Agende-se para os próximos

O espetáculo Som & Luz - Oblívio volta a ser apresentado nos dias 23 e 24 de fevereiro e 2, 3, 4 e 5 de março, contemplando, inclusive, dias em que a população terá acesso gratuito ao parque (segundas e terças-feiras), sempre às 20h.