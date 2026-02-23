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Espetáculo Som & Luz “Oblívio” encanta o público na primeira noite de apresentação na Festa da Uva 2026, em Caxias

Atração narra em sete atos a história de Caxias do Sul, com trilha sonora ao vivo e elenco ampliado; outras seis sessões ainda serão realizadas

Alessandro Manzoni

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