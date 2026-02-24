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Documentário que revela luta e união na formação da Zona Norte de Caxias do Sul estreia nesta terça-feira

"Cambada", de Maicon Cesar, tem sessão às 19h30min na Sala de Cinema Ulysses Geremia

Andrei Andrade

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