Documentário que revela luta e união na formação da Zona Norte de Caxias do Sul estreia nesta terça-feira

Darci Adelar de Jesus, Elio da Silva Braz e Azélia Citton Campos são alguns dos moradores mais antigos da Zona Norte de Caxias do Sul, convidados a compartilhas suas memórias em "Cambada" MAICON DAMASCENO / Divulgação

Documentário de estreia do diretor caxiense Maicon Cesar, "Cambada" terá sessão de estreia nesta terça-feira, às 19h30min, na Sala Ulysses Geremia (Centro de Cultura Ordovás). Ao longo de 73 minutos, Cesar propõe um olhar sobre a formação da Zona Norte de Caxias do Sul, através de entrevistas com alguns dos moradores mais antigos da região que comporta bairros como Vila Ipê, Belo Horizonte, Serrano e Santa Fé.

Além de resgatar as raízes da região que passou a crescer a partir dos anos 1970 e 1980, com a chegada de migrantes que vieram de outras partes do Estado para trabalhar na indústria, o diretor, nascido e criado na Vila Ipê, enfoca as dificuldades enfrentadas pelas famílias que desbravaram aquele território onde quase nada havia e para onde ninguém olhava.

- O documentário busca entender como foi formado este lugar onde tudo era muito difícil, desde lavar roupa e tomar banho, por não ter água, até levar o filho a uma consulta médica. A falta de recursos fez com que aquelas famílias tivessem de se unir, tanto para sobreviver quanto para cobrar por condições mais dignas de moradia. Muito se fala sobre a mitologia do imigrante italiano, do trabalho e da fé, mas a narrativa da população que passou por muitas dificuldades para se estabelecer é universal: é sobre os italianos, mas também é sobre quem veio de outras regiões do estado para trabalhar na cidade, atrás do mesmo sonho de sustentar suas famílias - destaca.

Marciano Corrêa da Silva, líder comunitário do Canyon e da Vila Ipê, MAICON DAMASCENO / Divulgação

Cesar, que assina também o roteiro, ressalta ainda a importância de dar voz às pessoas já idosas que vivem na Zona Norte, por serem algumas das últimas testemunhas oculares do início da formação daquele local:

- É uma geração que viu muito e viveu muito, mas que daqui um tempo não estará mais conosco. Eles são as fontes para falar sobre um passado que a gente precisa olhar para não esquecer como a região foi formada, com muito suor e união das pessoas.

A equipe de Cambada conta ainda com Mateus Frazão (produção), Gregory Debaco (produção executiva), Aline de Freitas (pesquisa) e Maicon Damasceno (direção de fotografia). O documentário foi realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio de edital da Secretaria Municipal da Cultura. Mais informações sobre a produção podem ser conferidas no perfil @cambada.doc no Instagram.

PROGRAME-SE

O quê: estreia de documentário "Cambada", de Cesar Mateus

Quando: nesta terça-feira, às 19h30min

Onde: Sala de Cinema Ulysses Geremia, no Centro de Cultura Ordovás, em Caxias do Sul