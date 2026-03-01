Cultura e Lazer

Noite de folia
Notícia

Em seu retorno à Sinimbu, desfile das escolas de samba empolga o público e fecha com chave de ouro o Carnaval 2026 em Caxias  

Seis agremiações estão na disputa pelo título. Apuração será neste domingo, com expectativa de divulgação do resultado no final da tarde

Andrei Andrade

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