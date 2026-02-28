De volta à Sinimbu, desfile das escolas de samba de Caxias do Sul ocorre neste sábado

Carlos Eduardo Marques de Souza, o Rei Momo, a rainha Ana Luiza Dellapussa Soares, e as princesas Inaiara Ketlyn dos Santos de Sousa e Katrine Damasceno. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A marchinha carnavalesca de Chiquinha Gonzaga já dizia "Ó abre-alas, que eu quero passar". É desta forma que o carnaval de rua volta ao centro de Caxias do Sul, depois de uma década. A Rua Sinimbu se transformará no templo do samba e da arte popular brasileira a partir das 20h deste sábado (28).

Seis escolas de samba participam do desfile:

Nação Verde e Branco

Acadêmicos Pérola Negra

Unidos do É o Tchan

Acadêmicos Filhos de Jardel

Acadêmicos XV de Novembro

São Vicente

O desfile inicia às 20h, no cruzamento da Sinimbu com a Alfredo Chaves, com dispersão na Rua Dr. Montaury. A concentração das agremiações ocorre entre as ruas Andrade Neves e Guia Lopes. Cada escola terá entre 30 e 60 minutos para cruzar a avenida, incluindo passagem de som e aquecimento.

O encerramento está previsto para 1h de domingo (1º). Cada agremiação levará à avenida um carro alegórico e, no mínimo, 130 componentes. São obrigatórios 30 ritmistas na bateria, 10 integrantes na ala das baianas e, ao menos, seis na comissão de frente.

Dezoito jurados avaliarão quesitos como tema-enredo, comissão de frente, samba-enredo, fantasia, alegorias e adereços, bateria, harmonia musical, casal de mestre-sala e porta-bandeira e evolução. As três primeiras colocadas receberão troféus. Os envelopes lacrados começam a ser abertos para a apuração no início da tarde de domingo, na presença da presidência das agremiações. O resultado com o trio de campeãs será divulgado por volta de 17h.

Para 2026, a expectativa é de até 20 mil foliões acompanhando as apresentações.

— Ocupar a rua é um direito democrático. O Carnaval, ao voltar para a Sinimbu depois de quase uma década, reafirma esse direito e recoloca a cultura popular no centro da cidade e do debate público. Quando as comunidades dos bairros ocupam o Centro, a cidade se reencontra. A praça volta a ser ponto de referência, memória e pertencimento — analisa uma das organizadoras do desfile e presidente do Instituto SAMbA, Jéssica de Carli.

As arquibancadas terão capacidade para 700 pessoas, com ingressos a R$ 30 e meia-entrada para estudantes, idosos, pessoas com deficiência e jovens de 15 a 29 anos de baixa renda, conforme legislação vigente. Os camarotes comportam 480 pessoas, com mesas para quatro lugares, ao valor de R$ 150.

Os ingressos estão à venda na Casa da Cultura, diretamente com as escolas de samba ou por meio dos Institutos SAMbA e Quindim. Crianças até dois anos não pagam.

O público poderá circular livremente pelo entorno da Sinimbu, e uma praça de alimentação especial será montada na Praça Dante Alighieri. Não será permitido o acesso com comidas e bebidas nas áreas de comercialização de alimentação.

— Carnaval é narrativa do povo contada em sambas de enredos criativos, críticos e ancestrais. As escolas este ano celebram identidade, resistência, memória e diversidade religiosa, mostrando que nossas diferenças nos tornam plurais. Mais do que o impacto econômico, o Carnaval é o exercício do direito à cidade, à cultura e à festa popular — diz Jéssica.

Carnaval de Rua volta à Sinimbu depois de dez anos. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Confira os sambas-enredo de cada agremiação

Nação Verde e Branco

Do bairro Cinquentenário 2, a escola de samba Nação Verde e Branco apresentará o samba-enredo Majestade Negra — de ilu ayê à corte pampeana. A escola abrirá o desfile na avenida, às 20h.

Para a apresentação, a Nação Verde e Branco contará a história do Príncipe Custódio, negro acolhido pela elite gaúcha, que há um século consolidou as religiões africanas no Rio Grande do Sul.

A Nação Verde e Branco terá como voz oficial Roberto Costa, consagrado intérprete do Carnaval de Porto Alegre e da música popular gaúcha, e que representa a escola há mais de 15 anos.

Acadêmicos Pérola Negra

A escola de samba Acadêmicos Pérola Negra terá como samba-enredo O Sonho de um menino se transforma em aquarela, Salve o presidente Cafu, o brilho eterno de um sambista. A escolha é uma homenagem ao antigo presidente Salésio Evangelista Macedo, que morreu em 2024.

A escola está em fase de finalização das fantasias e adereços. Também é o momento de organizar o carro alegórico. A Pérola Negra é a segunda escola a desfilar, com previsão para as 21h.

A Acadêmicos Pérola Negra levará à avenida o casal de mestre-sala e porta-bandeira Matheus Olivero e Cintya Santos, integrantes da tradicional Estação Primeira de Mangueira, do grupo especial do Rio de Janeiro. A escola também contará com o bailarino Daniel Brasil, que integrou a comissão de frente da Portela no desfile deste ano.

Unidos do É o Tchan

Com sede no bairro Diamantino, a Unidos do É o Tchan leva à Sinimbu o samba-enredo Vou sair do seu corpo para festejar, prazer! Sou a tatuagem que vai te marcar. Um dos intérpretes será Igor Sorriso, voz da Acadêmicos do Salgueiro, do Rio de Janeiro.

O intérprete conquistou o Estandarte de Ouro 2026 — uma das mais tradicionais premiações do Carnaval do Rio de Janeiro — como melhor intérprete por sua atuação à frente da Acadêmicos do Salgueiro, quarta colocada na classificação final. Além do reconhecimento recente, Igor é campeão do carnaval paulista pela Mocidade Alegre e acumula apresentações marcantes nas principais passarelas do samba do Brasil.

Acadêmicos Filhos de Jardel

Quarta escola de samba a desfilar na avenida, a Filhos de Jardel tem como enredo Tá na mesa, tá na manga, tá na mão. É no jogo da avenida, meu Jardel é campeão.

A bateria, antecipa o presidente Simião Vargas, terá adereços de gladiadores, com capacetes de acetato.

Acadêmicos XV de Novembro

Na virada de sábado (28) para domingo (1º), a Acadêmicos XV de Novembro entra na avenida com o samba-enredo É de aço o compasso da academia, XV de Novembro canta o aço e o metal e a metalurgia.

Neste ano, a agremiação conta com a parceria do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região (Simecs).

Associação Cultural Esportiva São Vicente

A escola que fecha a avenida é a São Vicente, com previsão de começar o desfile na madrugada de domingo (1º), à 1h. O samba-enredo escolhido foi Do amém ao Axé... A fé se une no samba. De acordo com a presidente Carla Fonseca, o foco é falar sobre intolerância religiosa.

A escola de samba terá uma ala LGBTQIA+, formada por cerca de 10 integrantes, em parceria com a ONG Construindo Igualdade. As fantasias foram confeccionadas durante oficinas de adereços realizadas na sede da entidade.

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