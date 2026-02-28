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De volta à Sinimbu, desfile das escolas de samba de Caxias do Sul ocorre neste sábado

Evento reunirá seis agremiações no centro da cidade, com previsão de encerramento na madrugada de domingo (1º) 

Gabriela Alves

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