Com MC Daniel, MC Cabelinho e Orochi, noite do trap reúne multidão jovem na Festa da Uva, em Caxias do Sul

Ler resumo

Artistas se apresentaram na noite desta sexta-feira (27). Ariéli Ziegler / Agencia RBS

A batida grave, as luzes pulsando no ritmo da música e o coro afinado do público jovem deram o tom da noite de trap na Festa da Uva, em Caxias do Sul, nesta sexta-feira (27). O gênero, primo do rap e fenômeno entre a juventude brasileira, levou milhares de fãs à área de shows do parque, em uma programação que precisou ser ajustada de última hora.

Leia Mais Mamonas Assassinas em Caxias: passagem pela cidade teve antepenúltimo show antes do acidente e jogo de futebol no interior

O primeiro a subir ao palco seria Orochi, às 21h30min. No entanto, o artista não chegou a tempo, e a organização precisou alterar a ordem das apresentações. Quem abriu a noite foi MC Daniel, que iniciou o show às 22h18min, já sob expectativa elevada da plateia.

MC Daniel abre a noite com carisma e ecletismo

Vestindo chapéu e um lenço vermelho no pescoço, em referência à indumentária gaúcha, MC Daniel — nome artístico de Daniel Amorim Nicola — mostrou conexão com o público. Oriundo da cena funk de São Paulo, ele migrou para o rap por influência de nomes como Xamã e hoje é um dos artistas mais ouvidos do país.

"Achei maravilhoso, foi perfeito", disse MC Daniel sobre o show na Festa da Uva. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

No repertório, sucessos como Revoada, Tubarão Te Amo, Renasci das Cinzas e Dentro da Hilux. Em meio ao show, apareceu com a máscara do personagem Máskara e, ao final, com uma boina, reforçando o clima performático da apresentação.

Daniel também apostou em um setlist eclético, interpretando músicas que atravessam gerações e estilos: Amor de Chocolate, de Naldo Benny; Ai, Ai, Ai, de Vanessa da Mata; Não Quero Dinheiro, de Tim Maia; Se Ela Dança Eu Danço, de MC Leozinho; Quer Dançar, do Bonde do Tigrão; Glamurosa, de MC Marcinho; e Céu Azul, do Charlie Brown Jr.

Após o show, o artista avaliou a noite de forma positiva.

— Achei maravilhoso, foi perfeito, melhor do que eu imaginava. Estou muito feliz pelo carinho que recebi aqui desde o início — afirmou.

Sobre o momento da carreira, destacou amadurecimento e gratidão.

— Estou em um momento de amadurecimento, mas também de muita gratidão por tudo que Deus fez na minha vida. Desde 2022 minha carreira vem tomando vários rumos. Esse ano vai vir álbum, vai vir EP e muita coisa boa — adiantou.

Na plateia, o bancário Chrystian Antônio Alves Martins, de 28 anos, que mora no bairro Rio Branco, aguardava especialmente por esse show.

— Eu gosto de funk, a batida é legal. Dos shows de hoje, o que eu mais queria assistir era o do MC Daniel. Estamos gostando bastante, do show e do ambiente da Festa da Uva. É a primeira vez que eu venho e gostei bastante — contou.

Chrystian Antônio Alves Martins e Keila Caroline Ribeiro Flores curtiram a noite do trap. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Ao lado dele, a policial militar Keila Caroline Ribeiro Flores, 28, moradora de Farroupilha, também aprovou.

— É a primeira vez que eu venho na Festa da Uva e estou achando muito interessante, muito bonita. O show dele está sendo bem interessante também. Ele é bem eclético, estou gostando bastante — disse.

MC Cabelinho destaca diversidade do público

Pouco depois da meia-noite, foi a vez de MC Cabelinho assumir o palco. Victor Hugo Oliveira do Nascimento ganhou projeção no funk carioca antes de consolidar sua identidade artística mesclando trap, rap e R&B, com letras que abordam amor, superação e vivências na favela.

"Voltarei aqui mil vezes!", disse MC Cabelinho. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Ele apresentou sucessos como X1, Minha Cura e Fogo e Gasolina. Entre os trabalhos mais recentes está Rastafári, faixa em que incorpora influências do reggae. O artista estava acompanhado da namorada, a musa da escola de samba Unidos do Viradouro, Carol Macharethe.

Cabelinho se disse surpreendido com a receptividade.

— Eu gostei bastante! Percebi que tinha um pessoal com pai e com a mãe ali. Foi maneiro ver pais e mães curtindo, geral cantando, geral gritando. Voltarei aqui mil vezes! — afirmou.

Segundo ele, a fase atual é de aprendizado e continuidade.

— Estou num momento de aprendizado, mas feliz por estar onde estou. Quero continuar lançando mais música, fazer mais projetos e seguir trabalhando.

Orochi fecha a noite com sucessos

Orochi, nome artístico de Flávio Cesar Costa de Castro, encerrou a programação já na madrugada. Um dos rappers mais escutados do Brasil nas plataformas de streaming, com milhões de seguidores nas redes sociais, ele trouxe no repertório hits como Champagne, Sereia e Amor de Fim de Noite.

"É muito bom estar aqui", disse Orochi. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Também apresentou faixas do álbum Eu Odeio o Dia dos Namorados, lançado no ano passado, incluindo Corpo Flutuar e Van Cleef, parceria com Filipe Ret.

Antes do show, as amigas Ligia Knetz, 24, designer, moradora do bairro Jardim Iracema, e Gabrielle Semeler, 23, artista, moradora do bairro Pio X, já demonstravam expectativa.

— Eu vim mesmo para assistir o Orochi hoje. Gosto bastante das músicas dele, espero que seja bem animado — disse Ligia.

— Eu também gosto mais do Orochi, entre os três. Espero que seja um show bem bonito, com bastante luz, para eu poder postar nas redes sociais — brincou Gabrielle.

As amigas Ligia Knetz e Gabrielle Semeler aguardavam ansiosas o show de Orochi. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

O artista falou sobre o frio na barriga antes de cada apresentação.

— Cada show novo parece que é o primeiro, aquela sensação de nervosismo leve antes de subir. Ainda mais aqui, com esse público caloroso do Sul. É muito bom estar aqui de novo — destacou.

Orochi também mencionou os desafios da trajetória.

— A gente passa por diversas guerras, altos e baixos, mas acredito que é uma luta diária. Com grande sucesso também vêm grandes lutas.

Próximos shows