Cultura e Lazer

Trio de sucesso
Notícia

Com MC Daniel, MC Cabelinho e Orochi, noite do trap reúne multidão jovem na Festa da Uva, em Caxias do Sul

Artistas destacaram o carinho dos fãs e celebraram o momento de ascensão do gênero no cenário nacional. Repertórios mesclaram hits autorais e até releituras que atravessam gerações

Pablo Ribeiro

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS