Carnavale do Wine Garden Miolo, no Vale dos Vinhedos, chega à sua 11ª edição

Evento é alternativa para quem deseja aproveitar o feriado de Carnaval longe das multidões Rodinaldo Goulart / Divulgação

O Wine Garden Miolo, no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, promove a 11ª edição do Carnavale, opção para quem deseja curtir o feriado de Carnaval de forma descontraída, mas longe das multidões dos blocos. A programação ocorre de 13 a 17 de fevereiro, sempre das 11h às 23h, reunindo música, gastronomia e diversas opões em rótulos de vinhos. aos vinhedos da Serra Gaúcha.

Com o tema “Até a hora de parar”, a edição de 2026 homenageia os 35 anos da banda Acústicos & Valvulados. O destaque da programação musical é o show de Rafael Malenotti, vocalista do grupo, no sábado (14), além de apresentações diárias de DJs e bandas ao longo dos cinco dias (confira a programação no final da matéria).

Rafael Malenotti se apresenta no sábado (14), às 20h Ricardo Lage / Divulgação

A programação inclui ainda espaço kids, brinquedos infláveis e atividades voltadas para as crianças. Os ingressos custam R$ 40 por dia, com direito a uma taça de acrílico personalizada, e podem ser adquiridos antecipadamente, pelo WhatsApp(54) 99703-8603, ou no local.

PROGRAMAÇÃO



SEXTA-FEIRA (13)

DJs durante todo o dia

SÁBADO (14)

16h: Etiene & All Stars

20h: Show Rafael Malenotti

DOMINGO (15)

16h: Butiá Pockets

20h: Astronauta Jorge Maia (Tributo a Tim Maia e Jorge Ben)

DJ durante todo o dia

SEGUNDA-FEIRA (16)

16h: Show Madalena Rock Band

20h: show Ladies and Tramps

TERÇA-FEIRA (17)

DJ durante todo o dia