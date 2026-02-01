Cultura e Lazer

Música e gastronomia
Notícia

Carnavale do Wine Garden Miolo, no Vale dos Vinhedos, chega à sua 11ª edição

Com o tema “Até a hora de parar”, evento terá como atração principal show com o cantor Rafael Malenotti, da banda Acústicos & Valvulados. Programação ocorre de 13 a 17 de fevereiro

Andrei Andrade

