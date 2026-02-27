Cantora Crystal Thomas  será atração em Caxias do Sul e Bento Gonçalves na próxima semana

Crystal Thomas vem à Serra Gaúcha pela primeira vez, apresentar seu blues marcado pela tradição sulista dos Estados Unidos Taki Nishino / Divulgação

A 17ª edição do Mississippi Delta Blues Festival (MDBF), batizada de Memphis Edition, inicia a contagem regressiva com uma série de apresentações na Serra e no Norte do Estado, neste fim de semana. O projeto Mississippi in Concert irá passar por Caxias do Sul, Passo Fundo e Bento Gonçalves nos dias 6, 7 e 8 de março, respectivamente, antecipando o clima do festival que ocorre de 19 a 21 de novembro, em Caxias.

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A atração internacional é a norte-americana Crystal Thomas, marcada pela tradição do blues da Louisiana e vencedora do Living Blues Award 2020. Crystal traz no repertório influências de Muddy Waters, Jimmy Reed e Johnnie Taylor. Ao seu lado estará o guitarrista italiano Luca Giordano, com base da Hard Blues Trio e participação especial da tecladista porto-alegrense Mari Kerber.

Em Caxias do Sul, o show ocorre na sexta-feira, 6 de março, no Complexo Fabbrica, com abertura às 17h e apresentações a partir das 20h30min. Os ingressos custam R$ 18 (mais taxa).

No sábado, 7 de março, Passo Fundo recebe o espetáculo na Gare Estação Gastronômica, a partir das 18h, com entrada franca. Já no domingo, 8 de março, Bento Gonçalves sedia uma edição especial no Complexo da Estação, às 16h. Os ingressos antecipados variam entre R$ 25 e R$ 35 (mais taxa), e custam R$ 40 na hora.