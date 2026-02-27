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Cantora Crystal Thomas  será atração em Caxias do Sul e Bento Gonçalves na próxima semana

Direto da Louisiana, artista irá comandar o line-up do Mississippi in Concert, projeto vinculado ao MDBF. Evento ainda terá o guitarrista italiano Luca Giordano e atrações locais

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