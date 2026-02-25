Cultura e Lazer

Três em um
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Cancelada em 2024, noite do trap finalmente estreia na Festa da Uva nesta sexta-feira, em Caxias do Sul

MC Cabelinho, Orochi e MC Daniel são as atrações. Ingressos estão à venda a partir de R$ 57,50, com opção de open bar

Andrei Andrade

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