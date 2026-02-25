Cancelada em 2024, noite do trap finalmente estreia na Festa da Uva nesta sexta-feira, em Caxias do Sul

Cabelinho (E), Orochi (C) e Daniel comandam a primeira noite dedicada ao trap na Festa da Uva, nesta sexta-feira Divulgação / Divulgação

Dois anos atrás, a 34ª Festa da Uva chegou a ter entre suas atrações nacionais uma noite dedicada ao trap, gênero musical primo do rap que é sucesso entre o público jovem por todo o país, porém os shows foram cancelados um mês antes do evento. Naquela ocasião, o festival que reuniria Orochi, MC Cabelinho e Chefin foi substituído no line-up pelo DJ Alok, após o ídolo da música eletrônica liberar uma data na agenda para vir a Caxias do Sul . Nesta sexta-feira, finalmente será a vez dos fãs encontrarem seus ídolos da cena trap na arena de shows da 35ª Festa da Uva.

Duas das atrações anunciadas naquela ocasião estão confirmadas para este ano: Orochi e MC Cabelinho. Também subirá ao palco um terceiro nome de destaque na cena, MC Daniel. Os shows se iniciam às 22h e as entradas podem ser adquiridas pelo site Minha Entrada, com valores entre R$ 57, 50 (arquibancada) e R$ 207,58 (open bar).

Um dos rappers mais escutados do Brasil nas plataformas de streaming e com mais de 9 milhões de seguidores do Instagram, Orochi, nome artístico de Flávio Cesar Costa de Castro, traz na bagagem sucessos como Champagne, Sereia e Amor de Fim de Noite, além de canções do seu álbum mais recente, Eu Odeio o Dia dos Namorados, lançado no ano passado, que tem entre as faixas mais tocadas Corpo Flutuar e Van Cleef, esta em parceria com Filipe Ret.

MC Cabelinho em ação no Planeta Atlântida 2024 Anselmo Cunha / Agencia RBS

Victor Hugo Oliveira do Nascimento, o MC Cabelinho, ganhou destaque no funk carioca antes de consolidar sua identidade ao mesclar trap, rap e R&B, com letras que abordam amor, superação, vaidade e lealdade a partir de vivências na favela. Dono de sucessos como X1, Minha Cura e Fogo e Gasolina, o artista vem a Caxias dias após assumir romance com a musa da escola de samba Unidos do Viradouro, campeã do Carnaval carioca, Carol Macharethe. Entre seus lançamentos mais recentes está Rastafári, música na qual agrega o reggae a suas referências.