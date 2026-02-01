Banda Vera Loca fará show em Caxias do Sul para gravação de DVD ao vivo

A banda Vera Loca escolheu Caxias do Sul para registrar um novo capítulo de sua trajetória. No dia 8 de março (domingo), às 19h, o grupo sobe ao palco do UCS Teatro para a gravação do DVD “Vera Loca ao Vivo na Serra Gaúcha”, reunindo sucessos que ajudaram a consolidar o grupo como um dos mais emblemáticos do rock gaúcho.
Os ingressos para o show já estão à venda pelo Sympla, a R$ 120. Também há opção de compra do ingresso solidário, a R$ 65, mediante a entrega de um quilo de alimento não perecível na entrada.
Formada por Fabrício Beck (vocal e violões), Hernán González (guitarra), Diego Dias (teclados, piano e acordeom), Felipe "Mumu" Bortholuzzi (baixo) e Luigi Vieira (bateria), a Vera Loca ficou conhecida por músicas como Borracho y Loco, Graffiti, Cuidado Ana e A Vida é de Graça.